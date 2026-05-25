Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, torna su Netflix con la sua attesissima terza serie animata, intitolata "Due Spicci". Disponibile dal 27 maggio, questa nuova produzione si preannuncia come un capitolo profondamente riflessivo e maturo nella carriera dell'autore romano, segnando un'evoluzione significativa rispetto ai precedenti successi "Strappare lungo i bordi" e "Questo mondo non mi renderà cattivo". Realizzata in collaborazione con Movimenti Production (parte di Banijay Kids & Family) e BAO Publishing, la serie esplora nuove sfumature narrative.

Zerocalcare stesso ha sottolineato come "Due Spicci" affronti tematiche legate alla gestione delle amicizie in età adulta e alla necessità di accettare i limiti della propria esistenza, riassumendo il concetto con la frase: “i problemi si risolvono insieme”, ma ora “bisogna imparare a ricalcolare la traiettoria con le carte che si hanno in mano”.

L'artista, che si avvicina ai quarant'anni, descrive la propria condizione come quella di una persona sospesa tra la giovinezza e la piena maturità. Questa percezione di trovarsi in una fase mediana della vita si riflette vividamente nei personaggi della serie, i quali si confrontano con una realtà meno idealizzata e più complessa rispetto alle loro aspettative giovanili.

Zerocalcare ha inoltre condiviso i suoi “sentimenti contrastanti” provati durante il recente evento al Circo Massimo, che ha visto la partecipazione di artisti come Coez e Giancane. Pur esprimendo gioia per l'entusiastica accoglienza del pubblico, ha ammesso di sentire ancora le proprie fragilità personali. Attraverso "Due Spicci", l'autore nutre la speranza che gli spettatori, immergendosi in tematiche universali di solitudine e difficoltà condivise, possano trovare un senso di minor isolamento e maggiore comprensione reciproca.

Una svolta narrativa matura e disillusa

"Due Spicci" emerge come l'esito di una collaborazione consolidata tra Movimenti Production e, per questa specifica produzione, anche DogHead Animation.

La sua distribuzione su Netflix, a partire dal 27 maggio, non è solo un lancio, ma rappresenta la tappa conclusiva di un percorso creativo e personale che Zerocalcare ha intrapreso circa cinque anni fa con la sua prima serie animata. Questa nuova opera affonda le sue radici in una profonda riflessione sulle sfide e i problemi di un'intera generazione. Sebbene mantenga il tipico registro scanzonato e l'ironia tagliente che contraddistinguono l'autore, "Due Spicci" rivela una consapevolezza più acuta e, a tratti, dolorosa delle difficoltà esistenziali. La serie si distingue per il suo carattere crepuscolare e profondamente disilluso, offrendo uno sguardo più ampio e decisamente meno consolatorio rispetto ai lavori precedenti di Zerocalcare, segnando così una netta evoluzione stilistica e tematica.

L'impianto narrativo di "Due Spicci" è percepito come la sintesi di una storia sia personale che collettiva, culminando nel completamento di un cerchio espressivo che si era aperto con le prime, apprezzate opere dell'autore. La sensibilità di Zerocalcare si manifesta pienamente, intrecciandosi con temi universali quali la ricerca di un significato nella vita, la complessità delle relazioni d'amicizia e le intrinseche difficoltà del processo di crescita.

Zerocalcare: voce di una generazione e conforto condiviso

Lo stile inconfondibile di Zerocalcare ha saputo affermarsi come un autentico punto di riferimento per una generazione, grazie alla sua capacità di tessere narrazioni che affrontano con onestà e immediatezza le fragilità individuali, le insicurezze e la complessità dei rapporti umani.

Il tutto senza mai perdere il contatto con la realtà quotidiana e le sue sfide. Questo approccio narrativo, profondamente radicato nella contemporaneità, si riflette non solo nelle scelte tematiche ma anche nelle collaborazioni artistiche e nelle atmosfere musicali che hanno caratterizzato le sue serie precedenti, come dimostrato dalla presenza di figure come Coez e Giancane negli eventi legati al lancio di "Due Spicci". Il cuore pulsante di questa nuova serie animata risiede nel desiderio intrinseco di offrire conforto e comprensione a chiunque si senta solo o stia attraversando momenti di difficoltà. "Due Spicci" si configura, dunque, non solo come una riflessione personale dell'autore, ma come un invito coraggioso a riconoscere e a condividere le proprie vulnerabilità, trasformando l'esperienza individuale in un messaggio di solidarietà collettiva.