Un esordio sold out per i Zerofiltro, il duo musicale napoletano che ha inaugurato il suo 'Giovani allo Sbaraglio Tour' al Teatro Roma di Portici. I biglietti per il concerto sono stati polverizzati in sole due settimane, a conferma del forte interesse del pubblico. I fratelli Francesco Jaco Misto e Marco Misto, giovani autori, compositori e arrangiatori partenopei, hanno offerto alla platea oltre due ore di musica e intense emozioni. La scaletta ha incluso tutti i brani del disco uscito a gennaio, che dà il titolo al tour, e i singoli che hanno segnato l'inizio della loro carriera musicale.

La scaletta e i musicisti sul palco

Durante il live, i Zerofiltro hanno eseguito brani come 'Troppo fragili', 'Gelida serata', 'La forma dei tuoi baci', 'Capelli al vento' e 'Ogni sera', quest'ultimo presente anche nell'album. La scaletta ha visto anche l'inserimento di altri titoli quali 'Angela', 'Al Centro Direzionale', 'Anime sole', 'Quattro fontane', 'Esci dalla comfort zone', 'Yughi', 'Ci sarà tempo' e 'Giovani Allo Sbaraglio'.

Ad accompagnare i due fratelli sul palco, una band composta da Antimo Aiezza alla batteria, Giuseppe Di Cristo alle tastiere, Andrea Guarini al basso e Giancarlo Sannino alle chitarre. Una sezione d'archi ha arricchito il suono, con Maria Rosaria Improta (violino 1), Patrizia Maggio (violino 2), Rosanna Cimmino (viola) e Giampaolo Nigro (violoncello).

Per i brani 'La forma dei tuoi baci' e 'Bugiarda la vita', che nel disco vanta il featuring di Roger Ryan, si sono aggiunti Gennaro Franco alle tastiere e Aniello Misto al basso. Ospite speciale della serata è stato il coro gospel Giassel Voices. Il palco dei Zerofiltro è stato anche un'occasione di condivisione artistica, con Francesco e Marco che hanno dato spazio a due giovani artisti, Didier e Didonna.

Zerofiltro al Meeting del Mare 2026 di Marina di Camerota

Dopo il successo di Portici, i Zerofiltro si esibiranno il 31 maggio sul palco del Meeting del Mare, festival che si tiene a Marina di Camerota, nella Baia di Lentiscelle. L'edizione 2026 del Meeting del Mare, giunta al trentesimo anno, è in programma dal 30 maggio al 1° giugno e propone un ricco calendario di eventi con oltre 60 appuntamenti e circa 40 artisti emergenti selezionati tramite open call.

Il festival, a ingresso gratuito, offre concerti sul mare, mostre, installazioni artistiche, workshop e attività rivolte alle nuove generazioni. I Zerofiltro si esibiranno nella giornata di domenica 31 maggio, insieme ad altri artisti emergenti e ai principali headliner della scena musicale contemporanea.

Il Meeting del Mare: un evento tra musica e cultura

Il Meeting del Mare rappresenta uno degli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti del Cilento e dell'intera Campania. La manifestazione offre concerti sul main stage e attività collaterali distribuite tra arte, musica e incontri. L'edizione 2026 ha come tema "Domani", un concetto che permea l'intero programma. Sebbene l'area principale del festival sia la Baia di Lentiscelle, il Lungomare Trieste rimane un riferimento storico.

Le attività musicali iniziano ogni giorno a partire dalle ore 18:00. Il programma del festival è arricchito da mostre fotografiche, installazioni artistiche e workshop. Con il suo ingresso gratuito, il Meeting del Mare si propone di raggiungere un pubblico eterogeneo, prestando una particolare attenzione alla valorizzazione degli artisti under 35 e alla promozione di nuove espressioni creative.