Esce “Zolfo”, il noir d’esordio di Gabriella Bianchi, giornalista con trent’anni di esperienza nel settore media. Pubblicato da Bookabook, il romanzo di 240 pagine (19,00 euro) trasporta il lettore nel novembre del 1980, in una remota provincia dell’entroterra campano. Qui, nel cuore oscuro di una miniera di zolfo, un giovane minatore viene ritrovato morto, sepolto da detriti e silenzio. Il tenente Giordano De Capua, al suo primo incarico, interpreta inizialmente l’episodio come un tragico incidente sul lavoro, ma presto comprende che si tratta di un omicidio e decide di scavare a fondo per scoprire la verità dietro l’apparente fatalità.

De Capua, ufficiale d’accademia dalla carriera brillante, si trova in quel luogo come punizione dopo un violento scontro con un superiore. Ad accoglierlo, un novembre di pioggia incessante e il cadavere di un sedicenne. Quello che per la comunità è un incidente, per il tenente diventa un’ossessione. Identificandosi in quel ragazzo – “un talento strappato agli studi per necessità, specchio deformato del suo stesso passato di orfano” – De Capua inizia a investigare tra i cunicoli di zolfo e i bar di provincia, scoprendo che la distinzione tra vittime e carnefici è “sottile come un filo di fumo”.

Il protagonista è delineato come un uomo di forti contrasti: “ombroso, maniacalmente elegante e cultore del buon cibo”, porta il nome del filosofo Bruno e ne condivide lo spirito eretico.

Non sopporta il burocratese, detesta i luoghi comuni e possiede il dono di guardare oltre l’evidenza. In un contesto che mira a chiudere il caso rapidamente, De Capua si erge a ostacolo, adottando un metodo investigativo basato su intuizioni feroci e “forzature” necessarie.

L’autrice, Gabriella Bianchi, ha dichiarato: “Ho voluto raccontare una faccia diversa degli anni ’80, che tutti ricordano con la nostalgia che si deve ad anni ruggenti e colorati. Io ricordo un paesaggio molto cupo, almeno nelle mie zone, che faticavano a riemergere dalle macerie del terremoto. Sono stati anni di grandi cambiamenti, non sempre felici. Nella storia ho voluto riannodare un po’ questi temi”.

Contesto storico e l’entroterra campano del 1980

Il romanzo è profondamente calato nel novembre del 1980, un periodo storico segnato da significative difficoltà economiche e sociali. Particolarmente rilevanti sono i postumi del terremoto dell’Irpinia del 1980, che causò ingenti distruzioni proprio in Campania. Lo scenario descritto dall’autrice – un paesaggio cupo, dove si fatica a uscire dalle macerie – riflette fedelmente la realtà dell’epoca, caratterizzata da un difficile processo di ricostruzione e da profonde tensioni. Il richiamo a cambiamenti non sempre positivi risuona con le trasformazioni politiche e sociali che attraversavano l’Italia in quegli anni.

Il noir minerario e il tenente investigatore

L’ambientazione di un noir all’interno di una miniera di zolfo non è una semplice scelta narrativa, ma evoca un microcosmo sospeso tra oscurità fisica e metaforica. Le miniere sono state storicamente luoghi di lavoro duro, emigrazione interna e marginalità. Ambientare l’indagine in questo contesto amplifica la tensione e il senso di claustrofobia. La figura di un tenente d’accademia spedito per punizione richiama modelli classici di detective riluttanti, ma introduce anche il tema dell’identificazione tra investigatore e vittima, ben evidenziato dalla scelta di De Capua di immedesimarsi nel giovane orfano ucciso.

Il contrasto tra l’eleganza quasi ossessiva del protagonista e le dure condizioni del contesto minerario crea un effetto di straniamento, mettendo in risalto la sua capacità di vedere ciò che gli altri ignorano. De Capua diventa così l’unico in grado di restituire antropologia e dignità al giovane ucciso, dimenticato dalla comunità.