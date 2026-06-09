Una Venezia inattesa e lontana dai circuiti turistici più battuti si svela con “Laguna di Venezia insolita e segreta”, la nuova guida di Debora Gusson e Riccardo Roiter Rigoni, edita da Jonglez. Il volume invita a esplorare centocinquanta siti poco conosciuti, un vero scrigno di tesori nascosti tra monumenti, musei, chiese, dimore e suggestivi itinerari naturalistici e culturali. Disseminati tra le isole e la gronda lagunare, questi luoghi offrono curiosità sorprendenti, atmosfere inusuali, storie dimenticate e tradizioni autentiche, delineando una geografia segreta della Serenissima.

Tra le scoperte più affascinanti, la guida porta alla luce i resti del campanile di San Marco crollato nel 1902, che riemergono su una spiaggia lagunare, e svela l’esistenza di un museo allestito nella sala d’attesa di uno studio dentistico ancora in attività. Vengono inoltre raccontati i due fori segreti da cui, nel lontano 1932, furono proiettati i primi film della Mostra del Cinema di Venezia. Il percorso continua con la riscoperta di vecchi cannoni inglesi trasformati in bitte di ormeggio, rari reperti della storica battaglia di Lepanto, capolavori dimenticati di archeologia industriale e l’ultimo dei “moli guardiani”, strutture edificate dopo il 1500 per contrastare l’erosione delle sabbie.

Non mancano la commemorazione del giorno in cui Pellestrina rischiò di scomparire, il racconto del miracolo degli “occhi mobili” di un dipinto della Vergine e l’indicazione di una spiaggia della laguna riconosciuta come Patrimonio mondiale UNESCO.

L'approccio immersivo e la struttura della guida

Ciò che rende unica “Laguna di Venezia insolita e segreta” è il suo approccio concreto e visivo. Oltre alle schede dettagliate, il volume è arricchito da mappe precise, indirizzi, numeri di telefono e fotografie a colori, strumenti indispensabili per l’esplorazione autonoma. Gli autori, Debora Gusson e Riccardo Roiter Rigoni, già noti per “Venezia vista dal cielo”, hanno condotto un’indagine sul campo di circa due anni.

Hanno viaggiato personalmente in barca e a piedi, documentando ogni angolo e dialogando con abitanti e custodi delle storie locali. Questo lavoro meticoloso ha permesso di ricomporre un mosaico vivido di immagini e parole, capace di ricucire episodi del passato e del presente della laguna, offrendo una narrazione autentica.

I centocinquanta siti selezionati spaziano tra interesse naturalistico e storico e sono distribuiti su nove comuni: Venezia, Cavallino-Treporti, Jesolo, Musile di Piave, San Donà di Piave, Quarto d’Altino, Campagna Lupia, Codevigo e Chioggia. La guida organizza l’esplorazione della laguna in cinque grandi zone tematiche: dal litorale del Cavallino a Campalto, le isole della Laguna Nord, il Lido di Venezia, la Laguna Centrale e la Laguna Meridionale, che include Chioggia e Pellestrina.

Questa suddivisione facilita un viaggio a 360 gradi alla scoperta di un territorio vasto e multiforme.

Storie vissute e testimonianze:la Laguna oltre il cliché

Pubblicata in più lingue – italiano, inglese, francese e tedesco – la guida si distingue anche per le sue fotografie emozionanti, scattate da pochi centimetri sopra l’acqua, che catturano l’essenza salmastra e vibrante della laguna. I testi non si limitano a descrizioni, ma integrano testimonianze dirette dei residenti, fonti scritte e racconti orali, restituendo una memoria viva e un’autenticità profonda. Tra i luoghi specifici menzionati e approfonditi figurano l’isola di San Giovanni Evangelista a Torcello, il laboratorio di documentazione storica a Campalto, il parco di Sacca Sessola, i Casoni della Fogolana, l’isola di San Clemente, Mazzorbo con la sua campana trecentesca, l’idrovora di Lova e il faro dell’isola di Spignon.

Questa straordinaria collezione di scoperte è pensata non solo per i visitatori in cerca di un’esperienza autentica, ma anche per gli stessi veneziani, spesso ignari di tanti dettagli e storie che emergono solo allontanandosi dai circuiti turistici più affollati. “Laguna di Venezia insolita e segreta” si rivolge a chi desidera vivere la Laguna come un organismo in continua trasformazione, un luogo dove la memoria locale e la vita quotidiana degli abitanti rivelano un volto inaspettato e sorprendente della Serenissima.