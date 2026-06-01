In occasione della Festa della Repubblica e dell'ottantesimo anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, gli Archivi di Stato e gli Istituti archivistici del Ministero della Cultura promuovono in tutta Italia un calendario di iniziative. Queste celebrazioni sono dedicate alla nascita della Repubblica, all'Assemblea Costituente e al primo voto politico delle donne italiane. Il programma include mostre, incontri, aperture straordinarie e percorsi digitali, volti a raccontare, tramite le fonti, il passaggio dalla monarchia alla repubblica e il clima politico, sociale e istituzionale di un momento fondativo della democrazia italiana.

Le iniziative coinvolgono numerose città, evidenziando l'importanza delle fonti archivistiche: carte, manifesti, verbali, atti amministrativi e testimonianze che documentano la scelta istituzionale e la partecipazione popolare. Antonio Tarasco, direttore generale Archivi, ha dichiarato: “A ottant'anni dal referendum del 2 giugno 1946, queste iniziative restituiscono ai cittadini il valore delle fonti e invitano a riscoprire gli Archivi, luoghi dove il passato non viene soltanto conservato, ma torna a parlare al presente come strumento di conoscenza, identità e consapevolezza civile”.

Le celebrazioni sul territorio nazionale

L'Archivio Centrale dello Stato presenta “Verso la democrazia. Un concorso nazionale per un bozzetto di manifesto murale di invito al voto”, un videoclip sui documenti del concorso ministeriale per la Costituente.

A Roma, l'Archivio di Stato propone la mostra “Tre volte Repubblica. Roma 1798 - 1849 - 1946”, ripercorrendo oltre un secolo di storia repubblicana fino alla proclamazione della Repubblica italiana.

A Napoli, “Dall’ideale repubblicano al referendum del 1946” espone un percorso dal Risorgimento al voto del 2 giugno, con materiali su Mazzini e il clima politico del 1946. Milano, con “Dal suffragio universale alla Repubblica”, mostra documenti su attese e ordine pubblico del referendum. A Venezia, “Venezia dalla Liberazione alla Repubblica” illustra il passaggio dalla fine del conflitto alla nascita della Repubblica. Torino partecipa con “I palazzi delle Istituzionisi aprono alla Città”, itinerario tra edifici storici.

Molti altri Archivi di Stato in Italia organizzano eventi.

Il voto femminile e la memoria digitale

Un focus speciale è dedicato al suffragio universale e alla partecipazione femminile. A Forlì, l’incontro “Dal secondo conflitto mondiale al referendum monarchia-repubblica: l’impegno delle donne” analizza il contributo femminile. A Cuneo, la mostra “Partigiane / Elettrici. Il voto alle donne tra Resistenza e Repubblica” esplora la relazione tra Resistenza e partecipazione politica. Brescia, con “Dalla Corona alla Stella. Il cammino per diventare liberi”, racconta il passaggio dalla caduta del fascismo alla proclamazione della Repubblica. A Caltanissetta, “La scelta degli italiani: il voto che fece la Repubblica” ricostruisce il contesto del 2 giugno 1946.

Non mancano percorsi per studenti e iniziative digitali. Ad Agrigento, il progetto scolastico “Ogni banco ha la sua storia”. A Viterbo, “Viterbo 1946: Repubblica!” è proiettata su maxischermo. L’Archivio di Stato di Frosinone propone una mostra virtuale sul referendum provinciale, mentre la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria e l'Archivio di Stato di Genova pubblicano online le “2 giugno 1946. Istantanee da Genova”. Questi eventi evidenziano il ruolo degli Archivi come luoghi di memoria digitale, promuovendo inclusione e partecipazione. Il calendario completo è disponibile sul sito della Direzione generale Archivi, con un programma diffuso in collaborazione con istituzioni culturali.