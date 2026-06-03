NAPOLI – L’Istituto per Ricerche ed Attività Educative (IPE) promuove un significativo incontro per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. L’evento, intitolato “80 anni di Repubblica Italiana. Dai diritti conquistati alle sfide ancora aperte”, si terrà giovedì 4 giugno dalle ore 15 alle 17 presso l’Aula Magna IPE di Napoli. L’iniziativa si propone di ripercorrere il contesto storico e istituzionale che ha accompagnato la nascita della Repubblica e della Costituzione italiana, ponendo un’enfasi particolare sul primo suffragio universale, un passaggio decisivo che ha garantito la piena partecipazione delle donne alla vita democratica del Paese.

Questo appuntamento si inserisce in un progetto congiunto promosso dalla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM) e dal Gruppo Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. I saluti introduttivi saranno affidati al Prof. Raffaele Calabrò, Presidente IPE, mentre l’introduzione ai lavori sarà curata dalla Prof.ssa Barbara Guastaferro dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La tavola rotonda, moderata dal Prof. Gaetano Vecchione, vedrà la partecipazione di illustri Cavalieri del Lavoro: la Dott.ssa Stefania Brancaccio, il Dott. Carlo Pontecorvo e l’Avv. Elisa Valeriani, quest'ultima anche Presidente della CCUM. La discussione verterà sui diritti conquistati e sulle sfide ancora aperte per la democrazia italiana.

Un Progetto per la Cittadinanza Attiva

L’incontro di Napoli fa parte di un’iniziativa più ampia, ideata dalla CCUM e dal Gruppo Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, che coinvolge diverse realtà della formazione universitaria italiana. Il ciclo di eventi è dedicato ai giovani e alla promozione di una cittadinanza attiva e consapevole, fondamentale per il futuro del Paese.

Il Ruolo delle Donne nella Democrazia e nel Lavoro

Partendo dalla ricostruzione storica del suffragio universale e della fondazione della Repubblica, l’iniziativa affronterà in modo approfondito il ruolo delle donne nella società contemporanea. Saranno esaminati aspetti cruciali quali la loro presenza nel mercato del lavoro, la partecipazione ai processi decisionali, l’influenza negli organismi di governance e il contributo nel mondo dell’imprenditoria.

Questi temi sottolineano l'importanza di una piena inclusione femminile per lo sviluppo democratico ed economico.

“Celebrare gli 80 anni della Repubblica non significa solo onorare una delle pagine più significative della nostra storia democratica, ma anche riflettere sulle responsabilità che abbiamo oggi nei confronti delle nuove generazioni”, ha dichiarato il Prof. Raffaele Calabrò, Presidente IPE. “L’obiettivo è offrire ai giovani uno spazio di confronto autentico sui temi della partecipazione, dell’inclusione e delle pari opportunità, nella convinzione che la crescita del Paese dipenda da una cittadinanza sempre più consapevole e attiva.”