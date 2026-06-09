Una grande mostra dedicata a Marc Chagall, uno dei più celebri artisti del Novecento, aprirà le sue porte al Museo Archeologico Regionale di Aosta. L’esposizione, intitolata “La spiritualità di Chagall”, sarà visitabile dal 20 giugno al 25 ottobre 2026 e proporrà un’immersione profonda nel rapporto tra arte e fede attraverso oltre 120 opere. Il percorso espositivo, curato da Grégory Couderc, Anne Dopffer e Alberto Fiz, riunisce dipinti, gouache, acquerelli, litografie, ceramiche e sculture realizzate tra il 1922 e il 1980.

La rassegna valdostana si concentra sul dialogo intimo e potente tra la dimensione religiosa e quella poetica che ha caratterizzato l’intera produzione del pittore russo di origini ebraiche.

Attraverso capolavori provenienti da importanti musei e collezioni private europee, la mostra offre una rilettura inedita e approfondita della sua arte, mettendo in luce la costante ricerca di un significato spirituale.

L’itinerario espositivo ad Aosta ripercorre l’intera carriera di Chagall, dalle sue prime creazioni in Russia fino ai lavori realizzati negli anni trascorsi in Francia. Un’attenzione particolare è riservata all’opera grafica dedicata alla Bibbia, uno dei filoni artistici più noti e significativi dell’autore. Tuttavia, la mostra non trascura altri temi cari all’artista, come il mondo onirico e familiare, con espliciti richiami alla cultura della Russia rurale e alle sue profonde radici ebraiche.

L’evento si distingue per il suo approccio che valorizza il dialogo costante tra i linguaggi del colore e il sentimento religioso, elementi inscindibili nell’arte di Chagall.

Il Museo Archeologico Regionale di Aosta: un polo culturale per l’arte

Il Museo Archeologico Regionale di Aosta si conferma come uno dei principali poli culturali della Valle d’Aosta, distinguendosi per la sua costante valorizzazione dell’arte e della storia. Con questa prestigiosa mostra su Chagall, il museo ribadisce la propria vocazione all’alta divulgazione culturale e alla capacità di ospitare grandi eventi espositivi di rilevanza internazionale. Le sale del museo sono state scelte per la loro idoneità ad accogliere e valorizzare opere di grande impatto visivo, come quelle di Chagall, creando un ambiente suggestivo che favorisce l’incontro tra il pubblico e l’arte in uno spazio già ricco di storia.

Marc Chagall: spiritualità, colore e identità tra Russia e Francia

Marc Chagall (1887-1985) fu un artista che seppe coniugare, nella sua lunga e prolifica carriera, la dimensione spirituale del vissuto personale con un’innovazione formale e cromatica distintiva. Le opere presentate nella mostra di Aosta restituiscono un viaggio affascinante nel suo universo simbolico, popolato da citazioni bibliche, scene di vita quotidiana e sogni poetici. Gli anni trascorsi in Russia e il successivo trasferimento in Francia segnarono profondamente il linguaggio artistico di Chagall, permettendogli di unire la tradizione figurativa ebraica con le avanguardie europee. Il focus sull’opera grafica biblica, parte integrante della collezione esposta, offre una chiave di lettura privilegiata per cogliere il profondo senso del sacro e la ricerca di un dialogo transculturale che ha attraversato tutta la sua attività artistica, rendendolo un interprete unico e universale della condizione umana.