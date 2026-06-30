Il Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli si prepara ad accogliere il pubblico per quattro speciali serate estive all'insegna dell'arte e della danza. Le date da segnare sono il 3, 4, 23 e 24 luglio 2026, quando il complesso museale aprirà le sue porte per le "Capodimonte di sera". Questa iniziativa offre l'opportunità di scoprire le nuove sedici sale dedicate alle porcellane, ammirare i capolavori delle collezioni permanenti – da Caravaggio a Tiziano – all'interno delle sale climatizzate, e lasciarsi coinvolgere dalle performance gratuite organizzate all'esterno.

Queste esibizioni fanno parte del festival Movimentale, che quest'anno celebra il suo ventesimo anniversario, arricchendo l'offerta culturale con un connubio unico tra patrimonio storico e arti performative.

Le aperture serali si svolgeranno dalle 19:30 alle 23:30, con un biglietto speciale d'ingresso al costo di 5 euro. Un prezzo ridotto di 2 euro è previsto per i visitatori di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, mantenendo inoltre le consuete gratuità. Un'occasione imperdibile per appassionati d'arte e nuovi visitatori di vivere il museo in una veste inedita e suggestiva.

Il festival Movimentale, promosso e co-finanziato dal Comune di Napoli e ideato da Interno 5 sotto la direzione artistica di Antonello Tudisco, si estenderà fino a dicembre.

Il programma prevede il coinvolgimento di sei coreografi, chiamati a interpretare una selezione di dodici capolavori appartenenti alle prestigiose collezioni del Museo di Capodimonte. Le prime performance animeranno le serate di luglio: il 3 luglio alle ore 20:00, presso la Palazzina dei Principi, andrà in scena "Corpi in parabola" di Marianna Moccia/FUNA, ispirata a "La parabola dei Ciechi" di Bruegel il Vecchio. A seguire, alle 21:00 nel cortile, si terrà "Celeste Crin", un'esibizione di Francesco Marilungo/Korper che trae ispirazione da "La Maddalena" di Tiziano. Le successive date di apertura serale, il 23 e 24 luglio, vedranno protagonisti Emma Cianchi/ArtGarage con una performance basata su "Atalanta e Ippomene" di Guido Reni, e Linus Jansner con un'interpretazione ispirata ad "Apollo e Marsia" di Ribera.

Percorsi espositivi e mostre in evidenza

Durante le serate del festival, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare entrambi i piani della Reggia di Capodimonte. Al primo piano, sarà possibile ammirare la nuova Galleria delle Porcellane, frutto di un recente e significativo intervento di allestimento. Saranno inoltre accessibili le mostre temporanee "I segni dei Tempi. Carlo Maria Mariani a Capodimonte" e "Capodimonte ricorda Mimmo Jodice". Il secondo piano ospiterà la rinomata Sala Capolavori, che custodisce opere di grandi maestri, e la mostra "Emilio Isgrò. Canto Napoli". Un ulteriore elemento di interesse sarà la proiezione di video in concorso per il festival Movimentale, che avrà luogo nel cortile d'ingresso a partire dal 1° luglio.

Il festival Movimentale si conferma come un appuntamento di rilievo nel calendario culturale estivo di Capodimonte, promuovendo una proficua sinergia tra le arti performative e il ricco patrimonio museale. Grazie alla collaborazione con le istituzioni cittadine e all'impegno della direzione artistica, l'iniziativa offre al pubblico un'opportunità unica di avvicinarsi alle collezioni in modo originale e coinvolgente, attraverso la rilettura coreografica di capolavori senza tempo.

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte: un polo culturale d'eccellenza

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, situato in via Lucio Amelio 2 a Napoli, rappresenta una delle più importanti istituzioni museali italiane. È celebre per le sue straordinarie collezioni d'arte, che spaziano dal Rinascimento al Barocco, e per i preziosi nuclei di porcellane, armi e arti decorative.

La struttura, originariamente una residenza reale, offre oggi percorsi espositivi che includono la storica Reggia, la moderna Galleria delle Porcellane, e spazi dedicati a restauri, nuove acquisizioni, mostre temporanee, laboratori ed eventi multidisciplinari.

L'istituzione garantisce ai suoi visitatori una vasta gamma di servizi, tra cui visite guidate per singoli e gruppi, laboratori tematici e attività culturali, oltre all'accesso al vasto Real Bosco, uno dei più estesi giardini storici urbani d'Europa. La direzione generale del museo è attualmente affidata a Eike Schmidt. Il biglietto ordinario, che include l'accesso a tutte le mostre in corso, consente ai visitatori di uscire e rientrare liberamente durante l'intera giornata di validità.

Capodimonte si distingue per la sua capacità di ospitare numerosi eventi e festival, attirando un pubblico eterogeneo – locale, nazionale e internazionale – e consolidando la sua posizione come un polo vitale per la cultura e l'arte, sia contemporanea che storica, nel panorama napoletano.