Dal 2 luglio al 4 ottobre, Castel Sant'Angelo a Roma si trasforma in un vibrante palcoscenico per la nuova edizione del festival "L'Angelo e la Luna". Questa rassegna, curata da Anna Selvi, anima ogni spazio del celebre monumento con un'ampia proposta di arte circense, danza, musica e teatro, confermando il castello come un centro di produzione culturale e sperimentazione artistica, nonostante non fosse originariamente concepito per ospitare spettacoli.

Luca Mercuri, direttore dell'Istituto Pantheon e Castel Sant'Angelo, ha evidenziato come la natura non convenzionale del sito abbia rappresentato uno stimolo.

"La peculiarità che il castello non sia stato progettato per ospitare spettacoli ha rappresentato uno stimolo per noi a utilizzare molteplici punti dell'edificio, anche con iniziative itineranti", ha dichiarato durante la presentazione alla stampa. Il programma del festival include 15 spettacoli per un totale di 41 repliche, offrendo un calendario ricco e diversificato.

Un calendario ricco tra storia e contemporaneità

L'apertura del festival, il 2 luglio, è affidata al concerto della band Baba Yaga. Seguirà, il 10 luglio, lo spettacolo teatrale "L’anima del mondo. Per Adriano imperatore, nostro contemporaneo", diretto da Lorenzo Gioielli e interpretato da Marco Cavalcoli e Lorenzo Tomio. Il 16 luglio, i più giovani, a partire dai sei anni, potranno assistere a "Cuor di Coniglio", una favola moderna della Compagnia Dimitri/Canessa, pensata per coinvolgere anche gli adulti.

La collaborazione artistica tra Michelangelo Lupone e Ricky Bonavita darà vita, il 23 luglio, a "Segni – Excursus", una serata dedicata alla musica e danza contemporanea. Tra il 28 e il 30 luglio, e poi il 1° e 2 agosto, Giacomo Costantini presenterà "Il castello degli angeli ostinati", un suggestivo incontro tra circo, musica e racconto teatrale.

La programmazione estiva prosegue con "Promenade", una creazione itinerante ideata e interpretata da Ambra Senatore, in scena il 5 e 6 agosto, date in cui l'artista proporrà anche "Partita". Il 12 agosto, "100 Miles – The Journey Continues" omaggerà l'eredità musicale di Miles Davis con un ensemble di talenti tra cui Nico Gori, Dario Cecchini, Fabrizio Savino, Cettina Donato, Dario Rosciglione e Mimmo Campanale.

Il 26 agosto sarà la volta di "Attesa Mondo" del danzatore e coreografo Gennaro Lauro, mentre il 2 settembre si terrà una soirée con Sasha Riva, Simone Repele e l'accompagnamento di Leonardo Mazzarotto.

Omaggi e riflessioni fino alla chiusura con San Francesco

Il 9 settembre, Filippo Nigro sarà protagonista e regista, insieme a Fabrizio Arcuri, di "Every Brilliant Thing", un monologo interattivo che esplora con delicatezza le ragioni per cui vivere. Il 16 settembre, il duo Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi presenterà "AeReA", uno spettacolo incentrato sulla bandiera come simbolo di identità, memoria e appartenenza. Il 23 e 24 settembre, gli artisti Flavia Mastrella e Antonio Rezza porteranno in scena "Io e Pitecus".

La chiusura del festival, il 4 ottobre, sarà affidata a Massimo Verdastro, che interpreterà "Francesco, l’Angelo degli ultimi", raccontando la figura del santo di Assisi attraverso narrazioni secolari, con l'accompagnamento dell'arpa di Dario Guidi.

Con questa ricca programmazione, Castel Sant'Angelo, storico monumento romano e museo nazionale, si conferma non solo custode di memoria e storia ma anche un dinamico palcoscenico per i linguaggi artistici contemporanei, accogliendo pubblici diversi e valorizzando la sua identità polifunzionale.