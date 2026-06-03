Il prossimo 23 giugno, l'Auditorium Conad di Forlì sarà il palcoscenico di "Ritorno", un nuovo e significativo spettacolo teatrale. Scritto e diretto da Gianni Guardigli, l'opera vedrà in scena Arianna Ninchi e Alessandro Maltoni, portando in vita una narrazione ispirata alla figura mitologica di Antigone. Il testo affronta con profondità temi cruciali quali il mobbing, l'isolamento e il complesso conflitto tra la legge umana e la giustizia morale.

L'evento è interamente dedicato a Sara Pedri, la ginecologa originaria di Forlì che scomparve nel marzo 2021, all'età di trentuno anni, in Trentino.

La scelta della data non è casuale: lo spettacolo si terrà infatti proprio nel giorno del suo compleanno, un modo per onorare la sua memoria in un momento particolarmente significativo.

Questa rappresentazione segna la continuazione di un percorso artistico iniziato due anni fa con "Le foglie non si riposano mai", un precedente spettacolo anch'esso realizzato in ricordo di Sara Pedri e accolto con grande partecipazione dalla comunità forlivese. Gli autori, guidati da Gianni Guardigli, hanno espresso il desiderio di "continuare questo cammino attraverso il teatro e la musica, per tenere vivo il suo ricordo". "Ritorno" si propone di esplorare concetti come la coscienza, il coraggio e l'umanità, connettendo il presente all'eterna attualità del mito di Antigone.

L'intento non è quello di fornire risposte definitive, ma piuttosto di "custodire domande che forse appartengono a tutti noi", invitando alla riflessione collettiva.

Un impegno solidale contro il disagio lavorativo

L'iniziativa teatrale si distingue anche per il suo forte valore sociale. L'intero ricavato dello spettacolo sarà devoluto a Nostos Aps – Associazione nazionale anti-mobbing. Questo contributo è destinato a sostenere progetti volti alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tema del mobbing e del disagio lavorativo, conferendo all'evento una concreta valenza di impegno civile e supporto a chi si trova in contesti professionali complessi.

L'Auditorium Conad di Forlì si conferma così non solo un centro di aggregazione culturale, ma anche un luogo attivo nel promuovere la memoria e la riflessione su questioni di rilevanza sociale e umana.

La città di Forlì, con il suo ricco calendario di eventi, dimostra una costante vitalità culturale, abbracciando spettacoli teatrali, concerti e iniziative civiche che favoriscono la partecipazione dei cittadini e la diffusione di messaggi significativi.

Forlì: crocevia di cultura e sensibilità sociale

L'offerta culturale di Forlì si caratterizza per la sua ampiezza e varietà, animando ogni stagione con mostre d'arte, concerti dal vivo ed eventi dedicati alla riflessione sociale. L'Auditorium Conad, che ospita "Ritorno", si inserisce in questo dinamico tessuto urbano come uno degli spazi privilegiati per il teatro contemporaneo e per proposte artistiche che dialogano attivamente con la comunità.

Attraverso manifestazioni come questa, la città ribadisce il proprio impegno nel promuovere una cultura aperta e attenta alle tematiche attuali. Non si tratta solo di offrire intrattenimento, ma anche di creare opportunità per approfondire questioni fondamentali come il mobbing e il disagio lavorativo, che toccano profondamente la società contemporanea. Il sostegno a organizzazioni come Nostos Aps rafforza ulteriormente il legame tra arte, solidarietà e impegno civile, arricchendo il panorama culturale locale con iniziative di profondo significato.