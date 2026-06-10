A Lamezia Terme, il dialetto locale sta vivendo una nuova rinascita grazie all'innovativo connubio tra fumetti e animazione digitale. Questa iniziativa fonde tradizione e linguaggi moderni per trasmettere la ricchezza della cultura lametina alle nuove generazioni. L'idea è stata concepita da Francesco Polopoli, docente di latino e greco, che ha saputo trasformare il vernacolo lametino in accattivanti storie illustrate e brevi animazioni. Il suo obiettivo primario è "dare alle nuove generazioni le chiavi di una casa che rischiavano di dimenticare".

Polopoli descrive le sue vignette come un "cinema portatile" capace di far sorridere ed emozionare con battute in vernacolo, offrendo alle parole antiche "un sapore di futuro".

Polopoli, già autore di un dizionario del dialetto lametino "ad usum discipulorum", si dedica ora a coinvolgere i ragazzi. Questi ultimi, immersi nella globalizzazione, rischiano di perdere il contatto con la cultura del territorio. Per il docente, il dialetto non rappresenta un mero elemento nostalgico, ma piuttosto "un ponte teso verso il futuro". La forza del progetto risiede nell'impiego di strumenti contemporanei come il fumetto, il linguaggio visivo rapido e l'animazione digitale, ideali per veicolare tradizioni e racconti locali a un pubblico abituato alla comunicazione immediata.

Nelle sue tavole, storie e saggezze popolari assumono una dimensione rinnovata, capace di dialogare con il presente e il futuro dei giovani.

Il concorso “Pensa locale, parla globale”: dialetto e identità nelle scuole

L'impegno di Polopoli si estende a iniziative scolastiche e associative. Tra queste spicca il concorso regionale “Pensa locale, parla globale”, promosso dal Centro Studi Minor plus APS con il patrocinio di UNPLI Regione Calabria. Il concorso incoraggia gli studenti delle scuole primarie e secondarie calabresi a esprimersi nella propria lingua materna e a riflettere sull'identità culturale locale. Propone temi originali, come la creazione di spot pubblicitari in dialetto, video-documentari e canzoni in vernacolo, per rendere la lingua "cool" e attuale tra i più giovani.

Gli studenti sono invitati a presentare opere creative, da brevi video a reinterpretazioni di classici musicali italiani in chiave locale, rafforzando l'uso del vernacolo come segno distintivo e vivo della comunità.

Le classi interessate possono iscriversi entro il 31 maggio 2026; la scadenza per l'invio delle opere è il 30 novembre 2026. Una giuria di esperti valuterà i lavori secondo criteri di originalità e creatività, messaggio e contenuto, fedeltà alle tradizioni e qualità dell'opera. I migliori saranno premiati con targhe ricordo e diplomi di benemerenza. La cerimonia di premiazione, prevista a dicembre 2026, conferirà la “Corona di Chio” a personalità artistiche e musicali distintesi nella storia cittadina e nel panorama calabrese contemporaneo, come esempio per le nuove generazioni.

Tradizione e innovazione: il dialetto lametino tra didattica e progetti educativi

Il dialetto lametino, spesso percepito distante dalle abitudini comunicative moderne, trova nuovo spazio tra i banchi di scuola e nel tempo libero dei ragazzi, grazie a un approccio didattico creativo e all'uso di strumenti contemporanei. La metodologia di Polopoli evita che la lingua rimanga una materia di studio arida: il fumetto e l'animazione, infatti, rendono il vernacolo dinamico e capace di stimolare riflessione e divertimento. Narrare tradizioni e detti popolari attraverso le immagini si rivela efficace nel catturare l'attenzione dei giovanissimi, spesso più ricettivi a contenuti visivi e digitali.

Il Centro Studi Minor plus APS, con Francesco Polopoli come figura di riferimento, promuove attivamente l'uso del dialetto come patrimonio collettivo, sostenendo occasioni di confronto e produzione artistica.

L'interazione tra progetti interdisciplinari, come il concorso “Pensa locale, parla globale”, e iniziative editoriali, rafforza l'identità culturale lametina e sensibilizza la cittadinanza sull'importanza della lingua nelle dinamiche sociali. Così, la tradizione si trasforma in un terreno fertile per l'innovazione, mantenendo saldo il legame con storia e radici locali.