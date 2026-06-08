Alberi, farfalle e piogge digitali dell’Amazzonia sembrano scendere direttamente dal soffitto, attraversare pareti alte sei metri e riversarsi sul pavimento, trasformando lo spazio in un ecosistema immersivo. Sciami di pixel colorati si dissolvono e si ricompongono senza mai ripetersi nello stesso modo, dando vita a un flusso visivo continuo e cangiante.

Nel mezzo dell’esperienza, le reazioni dei visitatori si mescolano alla tecnologia. "È incredibile", sussurra un giornalista con lo sguardo rivolto verso l’alto e lo smartphone puntato sulle immagini in movimento.

Poco distante, un reporter della radio Npr osserva la scena con un microfono in mano e commenta: "Mai visto niente di simile". Suoni di foreste pluviali e un profumo di sottobosco completano l’ambiente sensoriale del primo museo dedicato all’arte generata dall’intelligenza artificiale.

Dataland aprirà il 20 giugno nel cuore di Downtown Los Angeles, su iniziativa di Refik Anadol, tra le figure più influenti della scena dell’arte digitale contemporanea. Dopo installazioni acclamate al MoMA di New York, al Guggenheim di Bilbao e sulla facciata della Casa Batlló di Barcellona, l’artista turco classe 1985 — da anni residente negli Stati Uniti — realizza qui il suo progetto più ambizioso: un museo in cui miliardi di dati raccolti nel mondo vengono trasformati in opere d’arte in continua evoluzione.

"I dati non sono soltanto numeri. Il sistema che li immagazzina diventa l'opera d'arte. Ogni volta che entra una persona il sistema reagisce: nessun momento sarà identico a un altro", spiega Anadol davanti a una parete di led che sembra un’enorme superficie digitale ad altissima definizione. Poi aggiunge sorridendo: "Questo è un museo vivente".

Il museo occupa circa 2.000 metri quadrati all’interno del Grand LA, il più recente edificio progettato da Frank Gehry, situato proprio di fronte alla Walt Disney Concert Hall. L’esordio è affidato a "Machine Dreams: Rainforest", un’installazione immersiva dedicata alle foreste pluviali.

Dietro il progetto si cela un’infrastruttura tecnologica imponente: oltre 500 milioni di immagini e dataset ambientali, informazioni su 2,2 milioni di specie biologiche e circa 50 milioni di registrazioni di canti di uccelli, raccolti in collaborazione con istituzioni scientifiche internazionali durante spedizioni in 16 foreste pluviali.

Tutto viene elaborato dal Large Nature Model, sistema di intelligenza artificiale sviluppato dallo studio di Anadol e alimentato da oltre 10 milioni di linee di codice. Il paesaggio sonoro è diffuso da una rete di 250 altoparlanti L-Acoustics nascosti dietro le pareti.

All’ingresso, ogni visitatore riceve un braccialetto biometrico che monitora battito cardiaco e risposta cutanea, mentre sensori LiDAR tracciano i movimenti nello spazio. I dati raccolti vengono utilizzati per modificare in tempo reale immagini, luci e suoni dell’installazione. Anche gli odori fanno parte dell’esperienza: sono stati sviluppati in collaborazione con L’Oréal Luxe, che ha creato nove fragranze ispirate alla natura.

Dietro questo ecosistema digitale lavorano circa venti persone provenienti da dieci Paesi diversi, tra artisti, ingegneri, architetti e ricercatori, sotto la guida di Anadol e della co-fondatrice e moglie Efsun Erkılıç. "Viviamo tempi delicati ma straordinariamente eccitanti - riflette l’artista - Il futuro non nasce dalla contrapposizione tra esseri umani e macchine, ma dalla loro collaborazione".