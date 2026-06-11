Enzo Avitabile sarà il protagonista del concerto-evento "World Summit" il 21 giugno 2026 a Napoli, in occasione della Festa della Musica. L'appuntamento è in Piazza Mercato, dove l'artista presenterà un'esperienza musicale dedicata all'incontro tra culture e identità diverse. Sul palco, insieme ad Avitabile, si esibiranno i Bottari, la cantante beninese Angélique Kidjo (vincitrice di cinque Grammy Awards e icona della world music), il rapper napoletano Ntò, la polistrumentista maliana Rokia Traoré, il rapper italo-tunisino Sayf e 'O Zulù dei 99 Posse.

La serata vedrà anche la partecipazione speciale dell'attore e regista partenopeo Massimiliano Gallo. L'ingresso al concerto, che avrà inizio alle 21:30, è libero.

Il "World Summit": un viaggio interculturale

Avitabile descrive "World Summit" come un viaggio musicale dalla forte vocazione interculturale. "Africa, Mediterraneo ed Europa si intrecciano in un tessuto sonoro ricco e dinamico, dove ritmi ancestrali dialogano con il soul, la world music, il rap e la canzone d'autore", spiega l'artista. L'evento non è solo un concerto, ma un'esperienza artistica che pone al centro temi universali quali l'identità, l'incontro tra popoli, la spiritualità e l'impegno sociale. Il progetto è promosso e finanziato dal Comune di Napoli, con il sostegno dell’Assessorato al Turismo e in sinergia con l’Area Cultura.

La Festa della Musica a Napoli: eventi diffusi

Il "World Summit" si inserisce nella più ampia programmazione della Festa della Musica 2026 a Napoli, che quest'anno coinvolgerà sei diverse municipalità. Concerti, performance e showcase animeranno luoghi simbolo della città come Piazza Dante, Piazza degli Artisti, Piazza San Pasquale, Porta Capuana, Monte Echia e Piazza Giovanni Paolo II nel Rione Scampia. L'assessora al Turismo, Teresa Armato, ha evidenziato come "Napoli sia città delle musiche e la grande festa del 21 giugno, con i palchi diffusi in più punti e un intreccio di linguaggi musicali, ne è la testimonianza". Ha inoltre sottolineato l'attenzione dell'Amministrazione Manfredi per Piazza Mercato, "cuore della celebrazione" e sede del palco di Avitabile, artista che "diffonde il dialogo di pace tra i popoli e di interculturalità".

La giornata si preannuncia "meravigliosa per Napoli", con strade e piazze piene di musica, un "forte potere di aggregazione, benessere e gioia".

Enzo Avitabile: profilo artistico e collaborazioni

Nato a Napoli nel 1955, Enzo Avitabile è riconosciuto come uno dei più autorevoli esponenti della musica italiana contemporanea. Cantautore, sassofonista e compositore, ha forgiato un linguaggio musicale originale che fonde la tradizione napoletana con influenze di funk, jazz e world music. Diplomato in flauto e composizione al Conservatorio di San Pietro a Majella, si è distinto per la costante ricerca artistica e per la capacità di esprimere, attraverso la musica, l'identità culturale del suo territorio e le grandi questioni sociali.

La sua carriera è costellata di collaborazioni con artisti di calibro nazionale, come Pino Daniele ed Edoardo Bennato, e internazionale, tra cui James Brown, Tina Turner e Afrika Bambaataa, consolidando una dimensione artistica che trascende i confini.

Riconoscimento accademico: Laurea Honoris Causa

A pochi giorni dal concerto, il 18 giugno 2026, Enzo Avitabile riceverà la Laurea Honoris Causa in Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euromediterranea. La cerimonia si terrà presso la Basilica di San Giovanni Maggiore, a testimonianza del suo percorso artistico improntato al dialogo interculturale e alla sensibilità verso le tematiche contemporanee.