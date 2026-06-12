Inaugurata l'11 giugno 2026 a Oslo, la mostra fotografica "Essere donna nell’antica Pompei" offre uno sguardo approfondito sulla condizione femminile nella città romana. L'esposizione, ospitata nella sala polifunzionale dell’Istituto Italiano di Cultura (IIC) della capitale norvegese, è frutto della collaborazione tra l’IIC e il Parco Archeologico di Pompei. Questo progetto presenta una nuova versione per immagini della più ampia mostra di reperti e testimonianze allestita nella Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei, visitabile da aprile 2025 a gennaio 2026.

L'evento inaugurale ha visto una conferenza delle curatrici Monica Salvadori e Monica Baggio, docenti di Archeologia classica all’Università di Padova, affiancate da Francesca Ghedini. Le studiose hanno illustrato al pubblico norvegese gli obiettivi, la struttura e la ricerca alla base della mostra, presentando una ricca documentazione fotografica che narra le storie e le vite delle donne pompeiane di duemila anni fa. Tra i partecipanti illustri figuravano l’Ambasciatore d’Italia in Norvegia, Stefano Nicoletti, e i professori Knut Degård e Jon Iddeng, considerati tra i massimi esperti norvegesi di storia e archeologia romana.

Le storie delle donne di Pompei

L'allestimento di Oslo pone al centro le vicende di cinque donne di differente estrazione sociale: la tessitrice Amaryllis, l’ostessa Asellina, l’imprenditrice Eumachia, la liberta Nevoleia Tyche e la schiava Eutychis.

Le loro narrazioni prendono vita attraverso immagini selezionate di ritratti privati e funerari, affreschi, graffiti, iscrizioni e oggetti di uso quotidiano. L'esposizione propone così uno sguardo intimo e dettagliato sulle loro vite private, pubbliche e lavorative, invitando a una profonda riflessione sul ruolo femminile nella società romana antica.

I materiali espositivi provengono dal Ministero della Cultura – Parco Archeologico di Pompei. Le immagini fotografiche sono state realizzate da Luigi Spina, Silvia Vacca e Amedeo Benestante. La mostra sarà accessibile al pubblico fino al 4 settembre 2026, rispettando gli orari di apertura dell’Istituto Italiano di Cultura di Oslo.

L'IIC di Oslo: promotore della cultura italiana

L’Istituto Italiano di Cultura di Oslo (IIC) si conferma un punto di riferimento essenziale per la promozione della cultura italiana in Norvegia. L'ente programma costantemente un'ampia gamma di eventi, tra cui mostre, concerti, conferenze e attività didattiche, focalizzate su arte, letteratura, musica e scienza. Un'attenzione particolare è rivolta ai progetti che evidenziano il ruolo delle donne nella cultura e nella società. La sua sede accoglie iniziative diverse, dalle esposizioni artistiche agli appuntamenti musicali e letterari, promuovendo attivamente lo scambio culturale tra Italia e Norvegia.

In questo quadro, la mostra "Essere donna nell’antica Pompei" offre al pubblico norvegese un'opportunità unica per approfondire la storia e la società dell'antica Pompei da una prospettiva femminile, rafforzando la collaborazione tra le istituzioni culturali italiane e norvegesi.