La seconda edizione di "Written by", festival dedicato alla scrittura cinematografica, si terrà a Roma il 4 e 5 luglio al Teatro di Villa Lazzaroni. L'evento valorizza soggetto, dialoghi, struttura narrativa e sceneggiatura, spesso trascurati dai premi tradizionali.

Diretto da Raffaele Grasso e organizzato da Stolen Film – ETS, il Written By Script Film Festival promuove la campagna #NoscriptNofilm di WGI (Writers Guild Italia) per la centralità degli autori. Include dieci cortometraggi finalisti. L'apertura prevede la proiezione fuori concorso del documentario “Tua madre”, con gli autori Leonardo Malaguti e Margherita Arioli per un talk.

Programma: proiezioni, pitch e masterclass

Pomeriggio del primo giorno: proiezione dei cortometraggi in concorso, introdotti dai Writing Monkeys con interviste agli autori. La seconda giornata sarà dedicata al Pitch Stage, dove autori presenteranno progetti inediti a produttori, per confronto e crescita. Seguiranno una masterclass su scrittura "pilota" TV e talk con la giuria tecnica: Paola Mammini, Enrico Audenino, Simona Nobile.

Il festival si concluderà con la cerimonia di premiazione dei cortometraggi vincitori. "Written by" si rivolge a professionisti, studenti, aspiranti sceneggiatori e appassionati, per ispirazione e networking.

Sostegno e presenze dell'industria

L'evento gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Municipio VII di Roma Capitale e di ANAC, 100Autori, Premio Solinas, Mujeres nel Cinema, Writers Guild Italia.

Numerose case di produzione presenti: Our Film, Fandango, Tadàn Produzioni, One Shot Production, Black Light Film, Flim Flam, Elsinore, Vivo Film. Saranno presenti anche Marco Compiani e Anna Maria Chierici, story editor per Mediaset RTI, punto d'incontro chiave per l'industria.

"Written by" è una piattaforma di dialogo e professionalizzazione, per valorizzare gli autori di sceneggiature. Iscrizioni su FilmFreeway.com; il sito stolenfilm.it/writtenby per dettagli.

Questa manifestazione si distingue nel panorama romano per la sua specifica attenzione alla scrittura e alla creatività narrativa, offrendo visibilità e confronto a chi opera nell'audiovisivo.