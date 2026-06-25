Dal 24 al 26 giugno 2026, Roma ospita un convegno internazionale su Giovanni Gentile, figura influente e controversa del Novecento. L'evento esplora il ruolo del Risorgimento nella sua complessa riflessione filosofica, storica, pedagogica e politica. Promossa dall’Istituto per la storia del Risorgimento italiano con il patrocinio del Ministero della Cultura e dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, e il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’iniziativa coinvolge quasi cinquanta studiosi italiani e internazionali. Essi si riuniranno in tre sedi prestigiose (Istituto della Enciclopedia Italiana, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Ministero della Cultura) per ricostruire l'interpretazione gentiliana del processo di unificazione nazionale e il significato che egli attribuì a quell’esperienza nella formazione dell’Italia contemporanea.

Temi e dibattiti

Il convegno analizzerà il rapporto tra storia regionale e costruzione della nazione, le radici culturali del Risorgimento e il contributo dei territori allo Stato unitario. Un focus sarà sulla lettura gentiliana della Prima guerra mondiale e il complesso intreccio tra Risorgimento, nazionalismo e fascismo, tema di dibattito storiografico.

Ampio spazio sarà dedicato alla dimensione educativa del pensiero di Gentile. Gli studiosi esamineranno il suo ruolo nell’organizzazione degli studi storici, la promozione delle ricerche risorgimentali e la concezione della scuola come strumento di formazione civile. Verrà analizzato l’impatto della riforma scolastica del 1923, considerata dal filosofo fondamentale per la costruzione di una coscienza nazionale condivisa.

Il convegno indagherà anche le interpretazioni che Gentile elaborò delle grandi figure italiane tra Sette e Ottocento: Mazzini, Cavour, Garibaldi, Cattaneo, Cuoco, Gioberti, Rosmini, Manzoni, Leopardi, De Sanctis, evidenziando la sua visione del Risorgimento come culmine dello sviluppo spirituale e politico della nazione.

Eredità e confronti storiografici

Le sessioni conclusive si concentreranno sulla ricezione delle interpretazioni di Gentile nel Novecento, confrontandole con quelle di intellettuali come Benedetto Croce, Gaetano Salvemini, Adolfo Omodeo e Augusto Del Noce. Saranno esplorate anche le critiche emerse dalla cultura antifascista e repubblicana, sul ruolo del Risorgimento nell’identità nazionale.

L’iniziativa offre nuovi strumenti per comprendere il rapporto tra filosofia, storia nazionale e costruzione dell’identità collettiva.