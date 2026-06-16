Tre giorni all'insegna della musica, dell'arte e della valorizzazione del territorio. Dal 19 al 21 giugno Sutri ospiterà la sesta edizione de I Tramonti di Tinia, festival organizzato dalla Scuola Internazionale di Musica Avos Project e diretto artisticamente dal pianista Massimo Spada.

Musica e Natura, il tema dell'edizione 2026

L'edizione di quest'anno è dedicata al tema "Musica e Natura", con l'obiettivo di trasformare il paesaggio in una componente attiva dell'esperienza artistica e non in un semplice sfondo per i concerti.

"Dalle Quattro Stagioni di Vivaldi ai Pini di Roma di Respighi, dalla conversazione sui paesaggi sonori alle percussioni che dialogano con elementi naturali come cucchiai e tubi sonori, ogni momento racconta questo incontro tra suono e ambiente", spiega il direttore artistico Massimo Spada.

L'inaugurazione è in programma il 19 giugno alle 19.30 a Palazzo Doebbing, con una serata dedicata ad Antonio Vivaldi. Protagonista sarà l'Avos Project Ensemble, che eseguirà Le Quattro Stagioni e il Concerto in sol minore per due violoncelli, archi e basso continuo, con la partecipazione dei violinisti Elisa Vota, Viola Pasquini, Francesco Pavan e Moritz Defregger e dei violoncellisti Luigi Di Cristofaro e Leonardo Bruschetta.

Concerti, solidarietà e arte contemporanea

Il 20 giugno gli appuntamenti si sposteranno all'Azienda Agricola Spada, che ospiterà anche una mostra di arte contemporanea. Alle 18 è previsto l'incontro "Paesaggi sonori: la Musica della Natura dal Rinascimento a oggi", con la musicologa Gaia Vazzoler, accompagnato da una degustazione di prodotti della Tuscia.

Alle 19.30 spazio al concerto benefico organizzato in collaborazione con l'Associazione ALBA. I fondi raccolti attraverso il contributo minimo richiesto al pubblico saranno destinati alle borse di studio "Loredana Battaglia", attive dal 2009 per sostenere studenti e studentesse dell'Università di Iași, in Romania.

Il programma musicale della serata comprenderà Pini di Roma di Ottorino Respighi nella versione per pianoforte a quattro mani, l'esibizione del soprano Sylvia Schwartz accompagnata al pianoforte da Mario Montore con una selezione di brani di Franz Schubert e, in chiusura, Le Carnaval des animaux di Camille Saint-Saëns nella versione per ensemble da camera.

La manifestazione si concluderà il 21 giugno alle 19.30 con una prima parte dedicata alle percussioni contemporanee.

Il Morlacchi Ensemble Percussioni interpreterà musiche di Steve Reich, Gianluca Saveri ed Ernst Toch, prima di lasciare spazio ad Aheym di Bryce Dessner per quartetto d'archi e al celebre Quintetto "Die Forelle" (La trota) di Franz Schubert.

Un programma che conferma la vocazione multidisciplinare del festival, capace di intrecciare musica, paesaggio, formazione e solidarietà in uno degli scenari più suggestivi della Tuscia.