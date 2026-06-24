Nel sito archeologico di Velia, in provincia di Salerno, i visitatori possono vivere un'esperienza unica che unisce la scoperta delle antiche rovine alla musica dal vivo. L'iniziativa, organizzata per la Festa della Musica 2026, prevede visite guidate tra i suggestivi resti dell'antica città greca accompagnate da performance musicali.

L'evento si svolge nell'area archeologica di Velia, celebre per i suoi monumenti storici e per essere stata uno dei principali centri della Magna Grecia. I partecipanti possono esplorare le testimonianze del sito, tra cui la Porta Rosa e i resti delle mura antiche, mentre musicisti eseguono brani dal vivo che spaziano tra diversi generi.

L'iniziativa a Velia: un percorso multisensoriale

L'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale e archeologico del territorio, offrendo ai visitatori un percorso multisensoriale. Le visite guidate sono arricchite da esibizioni musicali in vari punti del sito, creando un'atmosfera suggestiva tra le rovine. Questa manifestazione si inserisce nel programma nazionale della Festa della Musica, che coinvolge numerosi siti storici e culturali italiani.

L'obiettivo è avvicinare un pubblico più ampio al patrimonio archeologico attraverso il linguaggio universale della musica. L'iniziativa rappresenta un'opportunità per promuovere il sito di Velia e sensibilizzare sull'importanza della tutela dei beni culturali.

La Festa della Musica in Italia

La Festa della Musica è un evento annuale che si svolge il 21 giugno, coinvolgendo città, paesi e borghi italiani. Coordinata a livello nazionale dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), la manifestazione promuove la diffusione della musica in tutte le sue forme, con concerti, performance e iniziative culturali aperte. L'edizione 2026 vede la partecipazione di numerosi artisti e la realizzazione di eventi in luoghi simbolici del patrimonio italiano, tra cui siti archeologici, musei e piazze.

La SIAE sostiene la Festa della Musica con l'obiettivo di valorizzare la creatività e favorire l'accesso alla cultura musicale. L'iniziativa a Velia si inserisce in questo contesto, offrendo un esempio di come la musica possa contribuire alla fruizione e alla valorizzazione dei beni culturali.