Abel Ferrara e Franco Nero saranno i protagonisti di due esclusive letture performative delle poesie di Gabriele Tinti, trasformando i Musei in Comune di Roma in luoghi vivi di conoscenza. Questi eventi unici uniscono poesia e cinema, offrendo al pubblico un'esperienza culturale immersiva nella Capitale.

Il primo appuntamento è fissato per oggi, 18 giugno 2026, alle ore 17.30, nel suggestivo Cortile di Palazzo Nuovo dei Musei Capitolini. Qui, il regista Abel Ferrara interpreterà versi ispirati alle celebri “Statue Parlanti” di Roma, creando un dialogo tra l'arte scultorea e la parola poetica.

Il secondo evento vedrà protagonista Franco Nero il 23 giugno, alle ore 16.00, a Palazzo Braschi, dove l'attore darà voce a poesie ispirate agli affreschi della Sala delle Muse, arricchendo l'esperienza visiva con la potenza della recitazione.

Queste iniziative sono sostenute da Cinecittà in collaborazione con Palazzo delle Pietre e rappresentano i primi due momenti di una più ampia residenza poetica ideata da Gabriele Tinti. Il progetto esprime la visione dei musei come “luoghi vivi in cui la voce, il corpo e la poesia diventano strumenti di conoscenza”, promuovendo un'interazione dinamica con il patrimonio artistico.

L'iniziativa si inserisce in un percorso artistico più vasto dello scrittore, interamente dedicato alle opere d'arte.

Negli ultimi anni, Gabriele Tinti ha collaborato con attori di fama internazionale come Willem Dafoe, Kevin Spacey, Malcolm McDowell e lo stesso Abel Ferrara. Le sue performance poetiche hanno animato alcuni dei musei più prestigiosi al mondo, tra cui il Metropolitan Museum di New York, il J. Paul Getty Museum e il LACMA di Los Angeles, il British Museum di Londra, il The Art Institute of Chicago, oltre a siti archeologici italiani di grande rilevanza come il Parco Archeologico del Colosseo, Pompei e il Pantheon. Antonio Saccone, presidente di Cinecittà, ha sottolineato come l'evento rappresenti “una sinergia di forme, tutte volte a ricreare la storia e l’incanto della Capitale... questa festa dei sensi che ci fa rivivere storie e leggende di un territorio impareggiabile”.

La residenza poetica: un nuovo dialogo tra arte e parola a Roma

I Musei in Comune di Roma si aprono a una forma innovativa di narrazione, superando il concetto di semplici contenitori di opere per diventare spazi in cui la parola poetica si trasforma in un'esperienza immersiva. La scelta di location emblematiche come il Cortile di Palazzo Nuovo dei Musei Capitolini e Palazzo Braschi stabilisce un dialogo diretto e profondo tra la storia millenaria di questi luoghi e la contemporaneità dei versi di Gabriele Tinti. La residenza poetica ideata da Tinti eleva questi spazi a veri e propri palcoscenici, dove la poesia incontra il mondo del cinema grazie alla partecipazione di due figure iconiche come Abel Ferrara e Franco Nero.

Il coinvolgimento di enti di prestigio come Cinecittà e Palazzo delle Pietre evidenzia la dimensione performativa e l'alto valore culturale del progetto. Questa collaborazione mira a unire diverse espressioni artistiche per esaltare e valorizzare il ricco patrimonio culturale romano. Le performance non sono semplici letture, ma veri e propri atti poetici concepiti per dare nuova vita e voce a sculture e affreschi, attraverso l'interpretazione appassionata degli artisti.

Gabriele Tinti: l'arte dell'ekphrasis performativa

Gabriele Tinti è riconosciuto come poeta, traduttore e critico d'arte, celebre per la sua produzione poetica che trae ispirazione da opere d'arte antica e moderna. La sua peculiarità risiede nella creazione di versi pensati per essere declamati in stretta relazione con le opere che li hanno generati, un processo che egli definisce ekphrasis performativa.

Questo percorso lo ha condotto nei musei più importanti a livello internazionale, dove ha affidato a voci illustri – tra cui Kevin Spacey, Malcolm McDowell, Stephen Fry, James Cosmo, Robert Davi e Michel Placido – il compito di interpretare le sue poesie di fronte a capolavori senza tempo.

Il suo innovativo progetto «Rovine», una raccolta poetica specificamente pensata per la “scultura vivente dell’attore”, ha dato vita a significative innovazioni culturali. Tra queste, le prime audioguide poetiche museali e una serie di video performativi, ambientati in contesti di straordinaria bellezza come le Terme di Caracalla, il Museo Nazionale Romano, i Musei Capitolini, il Parco Archeologico del Colosseo, il Metropolitan Museum e il British Museum.

Le letture di Abel Ferrara e Franco Nero a Roma si inseriscono perfettamente in questa prestigiosa traiettoria culturale. Esse non solo proseguono un cammino che ha toccato i più grandi musei del mondo, ma trovano nella Capitale un ambiente ideale per rinnovare e approfondire la relazione tra il pubblico, l'arte e la forza evocativa della parola poetica.