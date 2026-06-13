A Roma si è tenuto il debutto in passerella per gli allievi della scuola triennale di Cucito Maschile e Femminile dell’Accademia Nazionale dei Sartori. Questa storica istituzione, fondata nel 1575, è riconosciuta come la più antica accademia di categoria sartoriale al mondo. L'evento, svoltosi quest'anno in una location inedita – un autosalone – ha anticipato di due settimane il tradizionale appuntamento “Stile Sartoriale”, previsto per il 28 giugno in via Veneto, riservato ai soci accademici e ai maestri sarti.

Sulla passerella sono stati presentati diciassette capi, tra abiti maschili e femminili, confezionati dagli studenti del secondo e terzo anno, ai quali si sono aggiunti quelli realizzati dagli allievi del primo anno delle rispettive scuole.

Le creazioni, esposte nella fase della cosiddetta “prima prova”, hanno permesso di illustrare il meticoloso lavoro tecnico che precede la confezione definitiva, valorizzando al contempo il percorso di formazione artigianale degli aspiranti maestri. Un elemento distintivo di questa edizione è stata la collaborazione con l’Associazione Modelli si Nasce, organizzazione che promuove l’inclusione di giovani con autismo nel mondo della moda e dello spettacolo: alcuni di questi ragazzi hanno indossato in passerella i capi degli studenti, sottolineando la dimensione inclusiva e sociale del progetto.

Il sostegno delle aziende tessili e i riconoscimenti al merito

Il supporto delle aziende tessili italiane si conferma una componente essenziale per la realizzazione delle collezioni esposte.

Per la scuola maschile, sono stati impiegati quattro tagli di tessuto forniti da Lanificio Ermenegildo Zegna, sponsor ufficiale del percorso triennale maschile, e altri quattro tagli messi a disposizione da Vitale Barberis Canonico. Quest’ultima azienda, partner storico dell’Accademia, sostiene attivamente la crescita professionale degli allievi attraverso un programma di borse di studio. Due di queste sono state assegnate durante l’evento, mentre altre tre erano già state elargite nel corso dell’anno sulla base dell’Isee degli studenti. Gli abiti maschili del primo anno sono stati realizzati con tessuti Vitale Barberis Canonico, mentre la collezione femminile è stata confezionata utilizzando stoffe Carnet – Gruppo Ratti, sponsor della scuola femminile.

Le fodere, infine, sono state fornite da Brunello, partner storico dell’Accademia.

Il presidente dell’Accademia Nazionale dei Sartori, Daniele Piscioneri, ha sottolineato l'importanza di un “grande lavoro collettivo che coinvolge docenti, direttori didattici, sponsor, partner e volontari, accomunati dall’obiettivo di formare i maestri sarti del futuro”. Figure centrali in questo processo formativo sono il maestro Giuseppe Carbone, direttore della scuola maschile, e il maestro Doriano Pergolari per la scuola femminile. La cerimonia di attribuzione delle borse di studio ha rappresentato un significativo riconoscimento ai migliori studenti e un incentivo alla valorizzazione del merito.

L'Accademia Nazionale dei Sartori: tradizione e innovazione nella formazione

L’Accademia, con sede a Roma, custodisce una tradizione secolare: fondata nel 1575, è oggi non solo la più antica istituzione sartoriale di categoria in attività, ma anche un punto di riferimento internazionale per la formazione sartoriale. La scuola triennale di Cucito Maschile e Femminile accoglie giovani aspiranti sarti provenienti da tutta Italia e dall’estero, offrendo un percorso che coniuga teoria, pratica in laboratorio e momenti di confronto intergenerazionale con maestri d’esperienza. Il modello didattico dell’Accademia prevede oltre 1.200 ore complessive di lezione per ciascun ciclo, distribuite tra insegnamento tecnico-pratico e cultura sartoriale.

L’accento posto in questa edizione sull’inclusione e la sinergia con enti e aziende dimostra la vitalità del tessuto formativo e produttivo italiano, capace di sostenere il passaggio di competenze tra generazioni. Le attività dell’Accademia, integrata nel tessuto urbano storico della capitale, si affiancano a eventi di rilievo che rafforzano il legame tra artigianalità, innovazione e comunità. L’apertura annuale delle iscrizioni alla scuola triennale conferma come la formazione sartoriale di eccellenza sia attenta sia alla qualità sia all’accessibilità per giovani provenienti da contesti diversi, proiettando l'istituzione verso il futuro pur mantenendo salde le sue radici storiche.