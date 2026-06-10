Ad Acerra, in provincia di Napoli, è stata inaugurata la maschera di Pulcinella più grande del mondo, un'opera monumentale che celebra le radici della celebre figura tradizionale. Realizzata dall'artista francese Benoit Page, noto come Oymak, la scultura in marmo è ora esposta a Palartè, presso il Museo di Pulcinella. Con dimensioni di 160×220×100 centimetri e un peso di circa sette tonnellate, la sua creazione ha richiesto sedici mesi di lavoro. L'artista ha donato l'opera alla città, rimarcando il profondo legame culturale con Acerra, riconosciuta come patria d'origine di Pulcinella.

La cerimonia di svelamento ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali e culturali. Tra i presenti il sindaco di Acerra, Tito d'Errico, la console generale di Francia a Napoli, Lise Moutoumalaya, l'assessore regionale al Turismo, Vincenzo Maraio, il direttore generale delle Politiche Culturali della Regione Campania, Rosanna Romano, e altri rappresentanti locali. Il sindaco d'Errico ha definito l'evento un “momento culturale storico” e una “gran bella festa” per Acerra, che si afferma nel panorama culturale italiano e internazionale, ringraziando Oymak e la famiglia D'Angelo per il loro contributo. L'artista Oymak ha spiegato che per lui Pulcinella è “una figura dell'umanità intera, insieme triste e gioiosa, beffarda e malinconica, infantile e antica”.

La scelta del marmo bianco, in contrasto con il tradizionale nero della maschera, simboleggia apertura e accoglienza.

La valorizzazione del patrimonio culturale tra Museo e Palartè

L'installazione della scultura rafforza la collaborazione tra il Museo di Pulcinella e Palartè, entrambi impegnati nella valorizzazione del patrimonio culturale e dell'identità territoriale di Acerra. Palartè ha giocato un ruolo determinante nella realizzazione del progetto, curando l'arrivo dell'opera, la sua tutela e la fruizione pubblica. L'evento ha evidenziato l'impegno delle istituzioni nel promuovere memoria popolare, arte contemporanea e identità locale. Questo si lega anche al rapporto storico-culturale tra Acerra, Napoli e la Francia: Pulcinella, nato ad Acerra, ha ispirato il personaggio di Polichinelle, integrandosi nella storia del teatro e della cultura francese.

Il Museo di Pulcinella ad Acerra si conferma un centro nevralgico per la storia della maschera e per le espressioni artistiche contemporanee. Oltre a ospitare l'imponente scultura di Oymak, il Museo promuove costantemente iniziative didattiche ed eventi, consolidando la dimensione internazionale di Pulcinella e il dialogo tra memoria locale ed europea.

Il Castello dei Conti: fulcro di cultura e innovazione

Il Castello dei Conti, sede del polo museale, rappresenta un luogo simbolo per Acerra e un punto di riferimento culturale. Oltre ad accogliere eventi di risonanza come l'inaugurazione dell'opera di Oymak, il Castello è stato recentemente scenario di altre importanti iniziative, tra cui la presentazione del primo calendario al mondo dedicato a un Pulcinella umano, interpretato dall'attore Angelo Iannelli.

Queste manifestazioni, che coinvolgono artisti e personalità locali e internazionali, sottolineano il ruolo del Castello come centro di aggregazione e diffusione della cultura popolare e contemporanea.

La nuova scultura monumentale si inserisce in un più ampio percorso di rilancio culturale della città. Essa permette al Museo di Pulcinella e a Palartè di consolidare la loro missione come spazi di incontro tra tradizione e sperimentazione, valorizzando la storia e le eccellenze artistiche locali. La figura di Pulcinella, con la sua poliedricità e la sua fama globale, incarna il dialogo tra passato e presente e la capacità di Acerra di attrarre investimenti culturali attraverso la sinergia tra enti pubblici, associazioni e attori del territorio.