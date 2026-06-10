Ad Acerra, in provincia di Napoli, è stata inaugurata la maschera di Pulcinella più grande del mondo. L’opera monumentale, in marmo dell’artista francese Benoit Page (Oymak), misura 160×220×100 cm e pesa sette tonnellate. La sua creazione ha richiesto sedici mesi. Donata al Museo di Pulcinella, è ora esposta al Palartè, rafforzando il legame storico di Acerra, patria di Pulcinella.

Alla cerimonia di svelamento hanno preso parte numerose autorità, tra cui il sindaco Tito d’Errico e la console generale di Francia a Napoli, Lise Moutoumalaya. Il sindaco d’Errico ha definito l'evento un “momento culturale storico”, ringraziando l’artista e la famiglia D’Angelo per aver proiettato Acerra in una “dimensione artistica di livello assoluto” con questo Pulcinella ‘da Guinness’.

La figura di Pulcinella: tra radici locali e orizzonti internazionali

Per l’autore Oymak, Pulcinella è una “figura dell’umanità intera, insieme triste e gioiosa, beffarda e malinconica, infantile e antica”. Il marmo bianco, scelto in luogo del tradizionale nero, rende l'opera "aperta e accogliente", quasi un "rifugio simbolico". L’inaugurazione ha celebrato anche il rapporto culturale tra Acerra e la Francia, ricordando come Pulcinella si sia trasformato in Polichinelle, arricchendo il teatro francese.

L'iniziativa consolida la collaborazione tra il Museo di Pulcinella e il Palartè, attivi nella valorizzazione del patrimonio culturale. Il Palartè ha avuto un ruolo determinante nella realizzazione e accoglienza dell’opera, contribuendo alla sua tutela e fruizione pubblica.

L'obiettivo è unire memoria popolare, arte contemporanea e identità territoriale, proiettando Acerra a livello internazionale.

Acerra: custode e promotrice del patrimonio di Pulcinella

Acerra si conferma luogo centrale nella custodia della memoria di Pulcinella. Il Museo di Pulcinella, istituzione fondamentale, tutela la sua storia e ne conserva documenti. Insieme al Polo Museale del Castello dei Conti, arricchisce l'offerta culturale locale per un pubblico nazionale e internazionale. L'opera di Oymak e la collaborazione italo-francese evidenziano la capacità di Pulcinella di "partire dal Sud e parlare al mondo intero", rendendolo un simbolo di dialogo interculturale. La scultura eleva Pulcinella a icona di incontro e innovazione artistica, rafforzando Acerra come epicentro culturale di questa figura universale.