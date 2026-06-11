Achille Lauro ha inaugurato il suo tour negli stadi con un trionfale debutto allo stadio Olimpico di Roma il 10 giugno 2026. Davanti a sessantamila spettatori, l'artista romano ha ricevuto un'accoglienza calorosa, con i fan che sventolavano cartelloni recanti la scritta "Ce l’hai fatta Lauro". Il concerto, durato oltre due ore, ha offerto un'intensa dichiarazione d'amore alla sua città e al pubblico che lo ha visto crescere.

Lo spettacolo si è sviluppato in quattro atti distinti, ognuno introdotto da brevi video con protagonista Celeste Dalla Porta.

Lauro ha descritto questi inserti come "una sorta di corto" che narra la "caduta dall’Eden", tema ripreso anche nei cambi d'abito, alternando il bianco e il nero. Gli outfit sono stati disegnati dallo stesso Lauro, ora direttore creativo di Dondup. L'artista ha dominato il palco con effetti scenici, fuochi artificiali e schermi giganti per coinvolgere l'intero Olimpico.

Il percorso musicale e i brani simbolo

L'esibizione ha preso il via con "Amor", un brano il cui titolo è un anagramma di Roma. La scaletta ha ripercorso l'evoluzione musicale di Lauro, spaziando tra i principali successi della sua carriera. Tra le canzoni eseguite figurano "1969", "16 marzo", "Senza una stupida storia" e "Marilù", quest'ultima dedicata "a tutte voi donne".

Un momento di particolare intensità emotiva è stato con "Perdutamente", brano simbolo delle "giovani vite spezzate a Crans Montana", per il quale Lauro ha affermato che "se ha fatto bene ad una sola persona, la musica ha assolto alla sua funzione". Non è mancata "Cristina", omaggio alle madri, cantata con emozione dal pubblico mentre Lauro si godeva il momento.

Durante lo show, Lauro ha più volte espresso il suo legame profondo con la capitale, con frasi come "Roma mia, cos’è tutto questo?", "Roma sei incredibile", "Roma, siamo finalmente a casa" e "Roma sei uno spettacolo infinito". La scaletta ha incluso anche brani energici come "Me Ne Frego" e "Rolls Royce", accanto a ballate intense come la struggente "Amore Disperato", dedicata "alla persona che mi ha salvato la vita", e "Domenica" e "C’est La Vie".

Il duetto con Antonello Venditti e i progetti futuri

Punto culminante della serata è stato il duetto con Antonello Venditti, unico ospite del concerto. I due artisti, uniti dall'amore per Roma, hanno presentato in anteprima la nuova versione di "Che tesoro che sei", brano in uscita il 12 giugno, e l'intramontabile "Notte prima degli esami", con Venditti al pianoforte. Lauro ha reso omaggio a Venditti, sottolineando come le sue canzoni abbiano rappresentato la colonna sonora dell'adolescenza romana. Lo spettacolo si è concluso con "Incoscienti Giovani", che l'artista ha definito "il manifesto di tutto questo".

Il tour proseguirà il 15 giugno a San Siro, Milano, dove verrà presentata in anteprima la collezione femminile di Dondup.

Per il 2027, sono già previste dieci date negli stadi, inclusa una doppia replica a Roma il 30 giugno e il 1° luglio. Lauro ha anche manifestato il desiderio di assumere ruoli di direzione creativa in grandi eventi, non escludendo future esperienze televisive o la conduzione del Festival di Sanremo.

L'Olimpico, palcoscenico iconico per la musica

Lo stadio Olimpico, con una capacità di oltre 70.000 spettatori per i concerti, si conferma un luogo iconico per la musica a Roma. L'impianto ospita regolarmente i maggiori eventi della scena nazionale e internazionale, rafforzando il ruolo della capitale come polo d'attrazione per i grandi tour e come punto d'incontro per diverse generazioni di appassionati di musica.