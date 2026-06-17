È scomparso all'età di ottantasette anni Carlo Ginzburg, figura eminente della storiografia e della saggistica italiana e internazionale. Nato a Torino il 15 aprile 1939, Ginzburg era figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e della celebre scrittrice Natalia Levi in Ginzburg. La sua formazione accademica si svolse tra l'Università di Pisa e la prestigiosa Scuola Normale Superiore, per poi perfezionarsi al Warburg Institute di Londra.

Il percorso professionale di Ginzburg lo ha visto ricoprire cattedre in alcune delle più rinomate università mondiali, tra cui Bologna, Harvard, Yale, l'Università della California a Los Angeles e Princeton.

Successivamente, fece ritorno in Italia per insegnare Storia delle culture europee presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. La sua dipartita rappresenta una perdita significativa per il panorama culturale e storiografico contemporaneo, lasciando un'eredità intellettuale profonda.

Nel corso della sua lunga e prolifica carriera, Ginzburg ha saputo elaborare un approccio innovativo alla ricerca storica, integrando in modo magistrale la microstoria con indagini approfondite sulle mentalità collettive. La sua vasta produzione accademica e i numerosi saggi pubblicati hanno esercitato un'influenza duratura su generazioni di storici e intellettuali, sia in Italia che a livello internazionale. Come docente e ricercatore, si è distinto per aver promosso attivamente dialoghi interdisciplinari, contribuendo in maniera decisiva all'affermazione della storia culturale all'interno delle discipline umanistiche.

Il suo insegnamento, dalla Scuola Normale agli atenei statunitensi, è sempre stato improntato a una notevole profondità e rigore critico.

La formazione e le cattedre internazionali di Ginzburg

La solida formazione di Ginzburg, maturata tra la Scuola Normale Superiore e il Warburg Institute, si rivelò cruciale per lo sviluppo della sua peculiare visione della ricerca storica. Dopo aver conseguito la laurea, intraprese una carriera accademica che lo portò a dividersi tra prestigiose cattedre italiane e internazionali. Fu all'Università di Bologna che le sue ricerche sulla stregoneria e sulle mentalità tra il Medioevo e l'Età moderna videro la loro piena maturazione. Negli Stati Uniti, in particolare presso istituzioni come Harvard, Yale, l'UCLA e Princeton, Ginzburg ebbe modo di confrontarsi con importanti scuole storiografiche, fornendo un contributo essenziale alla diffusione della microstoria.

Questo metodo, incentrato sull'analisi minuziosa di casi individuali per ricostruire dinamiche sociali più ampie, è tuttora riconosciuto come uno dei maggiori apporti della storiografia italiana contemporanea al dibattito globale.

Le opere fondamentali e l'eredità intellettuale

Il lavoro di Carlo Ginzburg ha lasciato un'impronta indelebile nello studio della storia europea. Tra le sue opere più celebri e influenti si annoverano "Il formaggio e i vermi" (1976), un saggio che offre un'analisi penetrante della visione del mondo di un mugnaio del XVI secolo, e "I benandanti" (1966), che esplora la cultura popolare friulana. Attraverso i suoi studi, Ginzburg ha affrontato con maestria tematiche complesse legate all'Inquisizione, alla magia, alla percezione collettiva e all'interpretazione delle fonti storiche, ridefinendo in modo significativo la storiografia contemporanea.

L'eredità intellettuale lasciata da Ginzburg si manifesta non solo nella formazione di numerosi storici e studiosi che hanno seguito le sue orme, ma anche nell'influenza internazionale della microstoria come metodologia di ricerca. La sua attività accademica ha inoltre consolidato il prestigio e l'importanza degli studi storici italiani ben oltre i confini nazionali, arricchendo il dibattito storiografico mondiale.