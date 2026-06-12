È scomparso all'età di ottantotto anni David Hockney, l'artista britannico unanimemente riconosciuto come una delle figure più influenti e rappresentative dell'arte contemporanea. L'annuncio della sua morte è stato diffuso dalla sua agente, Erica Bolton, che lo ha descritto come “una delle figure più importanti dell'arte contemporanea nel XX e XXI secolo”. Hockney è deceduto serenamente nella sua casa di Londra, circa un mese prima di quello che sarebbe stato il suo ottantanovesimo compleanno.

Nel corso della sua lunga e prolifica carriera, l'artista ha saputo narrare il mondo attraverso opere iconiche, contraddistinte da un uso distintivo di colori brillanti e da una visione profondamente personale e poetica della realtà.

La sua produzione artistica, apprezzata sia dal grande pubblico che dalla critica internazionale, ha esplorato diverse discipline: dal disegno alla pittura, dalla fotografia fino alle più recenti forme digitali, lasciando un'impronta indelebile nell'immaginario artistico globale. Già a partire dagli anni Sessanta, Hockney era considerato uno degli esponenti di punta della Pop Art britannica e internazionale.

L'innovazione stilistica e la sperimentazione di David Hockney

Nato a Bradford, nello Yorkshire, nel 1937, Hockney ha intrapreso un percorso formativo presso prestigiose istituzioni artistiche, inclusa la Royal College of Art di Londra. Fin dai primi anni Sessanta, si è imposto con uno stile vivace, caratterizzato da linee nette e da una palette di colori saturi.

I suoi dipinti, celebri per la serie delle piscine di Los Angeles – tra cui spicca l'iconico "A Bigger Splash" (1967) – hanno contribuito a ridefinire il linguaggio visivo della pittura contemporanea. Il rapporto tra la figura umana e l'ambiente circostante, la percezione dello spazio e l'attenta osservazione della luce sono stati temi ricorrenti e centrali nella sua rielaborazione artistica.

L'artista si è distinto anche per la sua costante sperimentazione tecnica, impiegando collage fotografici, assemblaggi di Polaroid noti come “joiners” e, in tempi più recenti, sfruttando le potenzialità delle applicazioni digitali su iPad. La vasta produzione di Hockney, che comprende ritratti, paesaggi e nature morte, è stata oggetto di esposizioni nei più importanti musei e istituzioni a livello mondiale, dal Tate Britain al Centre Pompidou, e in significative mostre retrospettive alla Royal Academy of Arts e al Metropolitan Museum di New York.

L'eredità artistica e i riconoscimenti

David Hockney ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui l'elezione a membro della Royal Academy of Arts e il prestigioso titolo di Companion of Honour del Regno Unito. Nel corso della sua esistenza, ha esplorato con instancabile energia sia la figurazione che l'astrazione, mantenendo sempre fede a un'idea profondamente personale dell'arte, intesa come strumento per interrogare e reinventare la percezione visiva. La città di Londra e l'intera comunità artistica internazionale lo ricordano come un innovatore instancabile, capace di dialogare con la tradizione e di anticipare molte delle tendenze che hanno plasmato l'arte contemporanea. Le sue opere figurano oggi tra le più riconoscibili e apprezzate sul mercato globale e arricchiscono prestigiose collezioni pubbliche e private in tutto il mondo.

La scomparsa di Hockney segna la fine di un'epoca, ma lascia un'eredità artistica monumentale che continuerà a ispirare e influenzare generazioni future di artisti e appassionati d'arte, ribadendo il valore inestimabile del suo contributo alla cultura visiva del Novecento e del nuovo millennio.