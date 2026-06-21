Si è spenta a Roma all'età di 88 anni Giorgia Moll, volto iconico del cinema italiano e della televisione. L'attrice, celebre per la sua partecipazione a Carosello come testimonial del dentifricio Pasta del Capitano, aveva scelto negli ultimi decenni una vita riservata. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa solo dopo alcuni giorni, in linea con la discrezione che aveva caratterizzato la seconda parte della sua esistenza.

Una carriera tra grande schermo e televisione

Nata a Roma nel 1938, Giorgia Moll si distinse giovanissima per fascino ed eleganza, divenendo fotomodella e ragazza copertina.

Debuttò nel cinema a metà degli anni Cinquanta con film come 'Non scherzare con le donne' e 'Lo svitato'. Lavorò con registi di rilievo quali Luigi Comencini e Joseph L. Mankiewicz, partecipando a pellicole di successo in Italia e all'estero. Il grande pubblico la ricorda per la celebre campagna pubblicitaria della Pasta del Capitano, accanto a Carlo Dapporto, dove il suo sorriso e la battuta "Uso Pasta del Capitano. Un dentifricio buono" divennero iconici, facendola entrare nell'immaginario collettivo come uno dei volti più amati della televisione italiana.

Versatilità artistica e successo internazionale

Negli anni Sessanta, Moll dimostrò notevole versatilità, alternando ruoli in commedie, melodrammi e film d'avventura.

La sua eleganza la portò in produzioni internazionali di prestigio. Tra queste, 'Un americano tranquillo' (1958) di Joseph L. Mankiewicz e 'Il disprezzo' (1963) di Jean-Luc Godard, capolavoro della Nouvelle Vague. Incise 45 giri e partecipò a progetti innovativi come il Cinebox. Lasciato lo spettacolo per fotografia e imprenditoria, tornò sul set nel 1984, voluta da Alberto Sordi in 'Tutti dentro', ultima significativa apparizione che segnò il suo addio al cinema.

Giorgia Moll è stata una delle attrici più amate della sua generazione, capace di lasciare un segno indelebile sia nel cinema che nella cultura popolare italiana grazie alla sua presenza carismatica e alle sue indimenticabili apparizioni pubblicitarie. La sua carriera, segnata da talento e professionalità, rimane un esempio di eleganza e versatilità nel panorama dello spettacolo italiano.