È scomparso all'età di ottantasei anni James Blood Ulmer, figura emblematica e innovatore della chitarra elettrica nella musica statunitense. La notizia della sua morte è stata accompagnata dall'omaggio della famiglia, che ha ricordato come «la sua musica era impavida, e lo era anche il suo spirito». Ulmer era universalmente riconosciuto per la sua singolare fusione di jazz d’avanguardia, blues e funk, un approccio che ha profondamente influenzato decenni di ricerca musicale, contraddistinto da uno stile unico e anticonvenzionale.

Nato nel 1940 nella Carolina del Sud, Ulmer mosse i primi passi nel mondo della musica nei circuiti funk, esibendosi tra Pittsburgh, Columbus e Detroit.

Durante questo periodo, ebbe l'opportunità di accompagnare artisti come Jewel Bryner e Hank Marr, accumulando preziose esperienze in diversi contesti musicali. L'inizio degli anni Settanta segnò una svolta fondamentale nella sua carriera con il trasferimento a New York. Come lui stesso ricordava: «Non ho mai pensato che qualcuno potesse guadagnarsi da vivere suonando musica libera, così ho sempre suonato blues strutturato, musica ritmica, da ballo o cose del genere. Poi ho abbandonato tutto. Arrivai a New York, e fu come prendere completamente un’altra direzione».

L'incontro con Ornette Coleman e la teoria "harmolodic"

Durante il suo periodo a New York, James Blood Ulmer ebbe modo di collaborare con giganti del jazz quali Art Blakey, Joe Henderson e Rashied Ali.

Tuttavia, l'incontro più significativo fu quello con Ornette Coleman, che lo iniziò alla sua rivoluzionaria teoria "harmolodic". Questo approccio musicale, che superava le tonalità e le armonie tradizionali in favore di un’espressività più libera, divenne una pietra miliare per Ulmer. Coleman non fu solo un mentore, ma anche il produttore del suo album d’esordio come band leader, "Tales of Captain Black", pubblicato nel 1978.

Il percorso artistico di Ulmer fu costantemente caratterizzato da un approccio originale e intuitivo alla chitarra elettrica. Anche quando si dedicò maggiormente alla scrittura di canzoni, la sua musica mantenne intatto uno spirito di libertà e una marcata commistione di generi.

L’album "Are You Glad to Be in America?", edito da Rough Trade, testimoniò la sua apertura internazionale. Ulmer collaborò anche con il sassofonista Arthur Blythe e incise diversi album per Columbia Records, guadagnandosi dalla celebre rivista Rolling Stone l'appellativo di «chitarrista elettrico più originale dai tempi di Jimi Hendrix».

L'eredità di un virtuoso: dagli ultimi concerti all'influenza duratura

James Blood Ulmer mantenne un'intensa attività artistica fino a pochi anni prima della sua scomparsa: il suo ultimo concerto si tenne due anni fa, in occasione del prestigioso festival jazz di Detroit. La sua influenza è ampiamente riconosciuta sia nel jazz che nel blues contemporanei, frutto di una carriera prolungatasi per oltre cinquant’anni.

Attraverso la sua musica, Ulmer ha costantemente perseguito un personale ideale di libertà espressiva, affermandosi come un punto di riferimento per le successive generazioni di chitarristi e improvvisatori.

La sua vasta discografia annovera lavori di grande rilievo, apprezzati dalla critica internazionale. La parabola artistica di Ulmer ha saputo riflettere la complessa trasformazione della musica afroamericana, muovendosi dalla tradizione verso le forme di sperimentazione più avanzate. Nato nel Sud degli Stati Uniti e formatosi nelle vivaci comunità musicali urbane, Ulmer ha incarnato un vero e proprio ponte tra le radici e l’innovazione, lasciando un contributo indelebile sia come compositore che come interprete.