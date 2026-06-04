È scomparsa a 56 anni Marjane Satrapi, artista e autrice franco-iraniana tra le figure più influenti del fumetto contemporaneo. La notizia giunge poco più di un anno dopo la morte del marito Mattias Ripa, che Satrapi stessa aveva definito “il marito e l’amore della sua vita”, deceduto l’8 aprile 2025. L’artista aveva condiviso il suo profondo dolore anche sui social media, con le parole: “I Lost the love of my life”. Satrapi è universalmente conosciuta per Persepolis, il suo romanzo grafico autobiografico. Quest’opera ha saputo narrare con straordinaria efficacia la sua infanzia e adolescenza a Teheran, durante e dopo la rivoluzione islamica, portando la storia personale e collettiva dell’Iran a un vasto pubblico internazionale e consacrandola tra le voci più ascoltate della narrativa grafica mondiale.

Naturalizzata francese nel 2006, Satrapi aveva intrapreso i suoi studi presso la Scuola superiore delle arti decorative di Strasburgo, affermandosi rapidamente in Francia come figura di spicco nel panorama culturale. Oltre a Persepolis – da cui è stato tratto anche un acclamato film d’animazione presentato a Cannes nel 2007 – tra le sue opere più significative si ricordano Broderies (2003) e Poulet aux prunes (2005), quest’ultimo insignito del prestigioso Premio Miglior Album al Festival di Angoulême. Nel gennaio 2025, Satrapi aveva rifiutato la Legion d’onore, una delle massime onorificenze francesi, motivando la sua scelta con la coerenza ai propri principi e il suo profondo legame con le radici iraniane.

L'eredità di Marjane Satrapi e il suo impatto globale

La portata del lavoro di Satrapi ha ricevuto un ampio riconoscimento a livello istituzionale e internazionale, come testimoniato dai numerosi messaggi di cordoglio giunti da personalità pubbliche dopo la sua scomparsa. Tra queste, hanno espresso vicinanza il sindaco di Parigi Emmanuel Grégoire, la presidente dell’Assemblée Nationale Yaël Braun‑Pivet, Thierry Frémaux, delegato generale del Festival di Cannes, e lo scrittore Roberto Saviano. Persepolis, pubblicato originariamente tra il 2000 e il 2003, è stato tradotto in decine di lingue e rappresenta ancora oggi una delle opere grafiche più lette e studiate a livello globale, spesso adottata nei percorsi scolastici e universitari per il suo inestimabile valore di testimonianza storica e umana.

Il film d’animazione ispirato al libro, codiretto dalla stessa Satrapi, ha ottenuto una nomination all’Oscar e il Premio della Giuria al Festival di Cannes 2007, contribuendo in modo fondamentale alla diffusione del racconto iraniano post-rivoluzione anche attraverso il linguaggio cinematografico. Oltre al fumetto e al cinema, Satrapi ha collaborato con importanti istituzioni artistiche europee e ha continuato a essere una voce attiva sul tema dei diritti civili, mantenendo sempre un forte legame con l’attualità dell’Iran.

Vita, opere e riconoscimenti

Nata a Rasht, città settentrionale dell’Iran, nel 1969, Satrapi è cresciuta in una famiglia progressista e politicamente attiva. L’esperienza della rivoluzione islamica e del successivo regime hanno segnato profondamente la sua opera e la sua decisione di emigrare.

In Francia ha trovato un terreno fertile per il suo percorso artistico: Persepolis è stato accolto come uno spartiacque nella letteratura a fumetti internazionale per la sua potenza narrativa e iconografica. Altre sue opere, tra cui Broderies (che esplora storie al femminile nella società iraniana) e Poulet aux prunes (un ritratto sentimentale dell’Iran degli anni Cinquanta), sono considerate testimonianze chiave sul ruolo della donna, dell’emigrazione e del ricordo.

Satrapi ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti in Francia, Belgio e Stati Uniti. La sua arte e la sua attività pubblica sono rimaste intimamente intrecciate con il desiderio di rappresentare, come lei stessa aveva dichiarato, “le mille sfumature del mio paese, senza stereotipi e senza paura”.

La decisione di rifiutare la Legion d’onore nel 2025 aveva suscitato ampio dibattito: Satrapi aveva ribadito la sua volontà di rimanere fedele alle proprie radici e alla necessità di una denuncia civile attraverso l’arte.

Oggi, Persepolis e l’intera opera di Marjane Satrapi continuano a essere un punto di riferimento essenziale per chi desidera comprendere la storia recente dell’Iran e per tutti coloro che credono nel potere del racconto autobiografico come strumento di memoria collettiva.