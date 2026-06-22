È venuto a mancare all'età di ottantaquattro anni Robert Thurman, eminente docente, scrittore e figura di spicco nel dialogo culturale tra Occidente e Oriente. La sua scomparsa segna la perdita di uno dei più noti esperti internazionali nel campo del buddhismo tibetano, una disciplina alla quale ha dedicato gran parte della sua vita accademica e divulgativa.

La notizia del decesso è stata confermata dalla sua famiglia, inclusa l'attrice Uma Thurman, sua figlia. Robert Thurman era ampiamente riconosciuto non solo per il legame familiare, ma soprattutto per il suo ruolo di ponte tra le culture dei due mondi, incarnando l'apertura del pensiero occidentale verso le tematiche orientali e la spiritualità buddhista.

Un'esistenza dedicata al buddhismo tibetano e al dialogo interculturale

Nel corso della sua illustre carriera, Thurman ricoprì la cattedra di professore presso la prestigiosa Columbia University, dove orientò i suoi studi e le sue numerose pubblicazioni verso il buddhismo tibetano. Fu un pioniere instancabile nella diffusione della cultura e della filosofia orientale in Occidente, distinguendosi come il primo americano a ricevere l'ordinazione monastica direttamente dal Dalai Lama. Questo evento rappresentò una tappa fondamentale nell'incontro e nella comprensione reciproca tra le civiltà occidentale e orientale. Il suo profondo lavoro ha ispirato generazioni di studenti, studiosi e un vasto pubblico attratto dalla spiritualità orientale.

L'impegno di Thurman non si limitò all'ambito accademico, ma si estese con forza anche nella dimensione sociale. Fu co-fondatore, insieme alla moglie Nena e al Dalai Lama, dell'organizzazione Tibet House US a New York. Questa istituzione ha svolto e continua a svolgere un ruolo cruciale nella promozione e salvaguardia della cultura tibetana in America e a livello globale. Thurman fu autore di numerosi libri e saggi sul buddhismo, molti dei quali sono oggi considerati testi di riferimento essenziali nell'ambito degli studi religiosi e filosofici contemporanei.

L'eredità duratura di un pioniere

L'impatto di Robert Thurman sulla diffusione e l'apprezzamento delle culture orientali in Occidente fu straordinario.

Oltre alla cattedra di Studi sulla religione indo-tibetana alla Columbia University, occupò incarichi accademici di grande prestigio. I suoi contributi editoriali e la sua instancabile opera di divulgazione favorirono una maggiore comprensione della filosofia buddhista, non solo negli ambienti universitari ma anche nella più ampia società civile.

La storia personale di Thurman fu profondamente intrecciata con figure emblematiche della spiritualità mondiale, in primis il Dalai Lama, con cui mantenne un rapporto di stretta collaborazione e amicizia. La sua figura rimane oggi un punto di riferimento imprescindibile, citato e studiato nelle principali università e centri di studi religiosi internazionali.

L'eredità lasciata da Thurman si manifesta sia nell'ambito dell'insegnamento accademico sia in quello della divulgazione delle culture orientali, avendo contribuito in modo significativo a forgiare connessioni durature e significative tra i mondi occidentale e orientale.