È scomparso all'età di ottantacinque anni Romano Montroni, figura centrale e punto di riferimento nel mondo della cultura libraria italiana. Montroni si è spento a Imola l'11 giugno 2026, lasciando un'impronta profonda nella diffusione del libro e della lettura in Italia. Fondatore delle librerie Feltrinelli, è stato anche presidente del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, incarico che ricoprì con dedizione sino al 2023, estendendo la sua influenza dal settore privato a quello istituzionale.

Considerato il “libraio d'Italia” dal mondo editoriale, Montroni fu un visionario e innovatore che contribuì all'evoluzione del concetto di libreria nel Paese.

Promosse la valorizzazione dei libri e la formazione del personale addetto, curando per lungo tempo la preparazione degli operatori del settore. Il suo modello di gestione si ispirava alla passione per il libro e al servizio del lettore. Durante la sua carriera, gestì direttamente e indirettamente numerosi punti vendita Feltrinelli, favorendo la nascita di nuovi presidi librari in diverse città italiane. Gli operatori del settore hanno sottolineato come Montroni «abbia saputo costruire e trasmettere una professionalità unica, mantenendo sempre la centralità del lettore».

Il percorso di un pioniere della lettura

Nato a Rimini nel 1939, Romano Montroni mosse i primi passi nel settore della vendita libraria negli anni Sessanta.

La sua impostazione gestionale, improntata alla cura delle esigenze dei lettori e all’aggiornamento continuo del personale, fece scuola in Italia, ispirando intere generazioni di librai. Dopo aver fondato e diretto la catena Feltrinelli, Montroni estese la propria attività anche alla formazione e alla promozione della cultura del libro, collaborando con associazioni, festival e istituzioni pubbliche.

Sotto la sua guida, la libreria si trasformò da semplice luogo di vendita a spazio di incontri, eventi culturali, presentazioni e laboratori. Questa visione permise l’apertura della cultura a fasce sempre più ampie della popolazione. L’impegno di Montroni si concretizzò anche nella direzione del Centro per il Libro e la Lettura, dove promosse iniziative nazionali di promozione alla lettura, campagne e programmi educativi rivolti a giovani e scuole.

L'eredità al Centro per il Libro e la Lettura

Il Centro per il Libro e la Lettura, istituito nel 2009 come organismo del Ministero della Cultura, fu un terreno fertile per le idee di Montroni. Sotto la sua presidenza, l'istituzione realizzò programmi di successo come "Il Maggio dei Libri" e campagne di sensibilizzazione su larga scala. Montroni promosse inoltre la creazione di reti tra librerie indipendenti e grandi catene, favorendo progetti di formazione ed eventi culturali diffusi sul territorio nazionale.

La scomparsa di Romano Montroni rappresenta una perdita significativa per il mondo del libro e della cultura italiana. Tuttavia, la sua eredità rimane viva nella professionalità dei librai formati con il suo metodo e nell’attenzione costante verso i lettori. La figura di Montroni continuerà a essere un esempio e un punto di riferimento per le nuove generazioni che operano nel settore librario e culturale italiano.