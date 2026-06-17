È scomparso all'età di 98 anni William Smithers, l'attore americano divenuto celebre per aver vestito i panni di Jeremy Wendell, il potente e spietato presidente della WestStar Oil, storico antagonista di J.R. Ewing nella celebre serie televisiva 'Dallas'. La notizia della sua morte, avvenuta nella sua casa di Santa Barbara, in California, è stata diffusa e ripresa dai media statunitensi, lasciando un segno indelebile nella storia della televisione americana.

Smithers era diventato un volto iconico per il pubblico grazie al suo ruolo in 'Dallas', contribuendo a rendere indimenticabili alcune delle rivalità più intense e iconiche della televisione degli anni Ottanta.

La sua presenza scenica marcata e l'abilità nell'interpretare personaggi autoritari e senza scrupoli lo resero un antagonista memorabile, capace di tenere testa al carismatico J.R. Ewing.

Una carriera poliedrica tra teatro, cinema e televisione

Nato a Richmond, in Virginia, il 10 luglio 1927, William Smithers iniziò la sua illustre carriera nel mondo del teatro. Il suo debutto a Broadway avvenne nel 1951, dove recitò al fianco di Olivia de Havilland in una produzione di 'Romeo e Giulietta', ottenendo fin da subito importanti riconoscimenti. Successivamente, consolidò la sua formazione attoriale entrando a far parte del prestigioso Actors Studio.

La sua carriera cinematografica prese avvio nel 1956 con il film di guerra 'Prima linea' di Robert Aldrich.

Negli anni successivi, Smithers prese parte a numerose produzioni di rilievo, tra cui il celebre 'Papillon' (1973), dove interpretò il severo direttore del carcere Barrot, recitando al fianco di star del calibro di Steve McQueen e Dustin Hoffman.

Parallelamente al cinema, Smithers costruì una solida e prolifica carriera televisiva, apparendo in decine di serie di successo che hanno segnato la storia della televisione americana. Tra queste si annoverano 'Peyton Place' – considerata la prima soap opera trasmessa in prima serata negli Stati Uniti – oltre a titoli iconici come 'Star Trek', 'Mission: Impossible', 'Mannix', 'Ironside' e 'Walker, Texas Ranger'. Il suo ruolo più celebre, quello di Jeremy Wendell in 'Dallas', lo vide protagonista per oltre cinquanta episodi, dal 1981 al 1989, consolidando la sua fama come il principale antagonista di J.R.

Ewing.

L'impegno legale e il ricordo del set di 'Dallas'

Oltre ai suoi successi artistici, William Smithers fu protagonista di una storica battaglia legale contro la MGM negli anni Settanta. In quell'occasione, vinse una causa riguardante violazioni contrattuali legate alla serie 'Executive Suite'. Questo episodio segnò un precedente importante nell'ambito del diritto dello spettacolo, dimostrando la sua determinazione anche fuori dal set.

Negli ultimi anni della sua vita, l'attore aveva ricordato con orgoglio la sua esperienza sul set di 'Dallas'. Spesso sottolineava il confronto professionale con Larry Hagman, l'interprete di J.R. Ewing, descrivendolo come una vera e propria sfida. "Lavorare con lui era sempre una sfida.

Dovevo essere al massimo delle mie capacità e questo era molto stimolante", aveva raccontato Smithers, evidenziando il rispetto reciproco e l'intensità delle loro scene.

La causa della morte di William Smithers non è stata resa nota. L'attore lascia un'eredità significativa nel panorama televisivo e teatrale americano, grazie a una carriera che ha attraversato generi e decenni, distinguendosi per la sua capacità di interpretare con maestria personaggi complessi e autoritari, che rimarranno impressi nella memoria collettiva.