È scomparso all'età di 91 anni Abdullah Ibrahim, celebre pianista e compositore sudafricano, figura iconica del jazz internazionale e simbolo della lotta contro l'apartheid. Il musicista si è spento serenamente a Monaco di Baviera, in Germania, dove risiedeva da tempo, circondato dai suoi cari, dopo una breve malattia. La notizia è stata diffusa dalla famiglia. Nato a Città del Capo con il nome di Adolph Johannes Brand, Ibrahim ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica e nella cultura del suo paese.

Un percorso musicale tra radici africane e jazz globale

La formazione musicale di Ibrahim affonda le radici in un ricco universo sonoro, che fin dall'infanzia lo vide immerso nelle melodie tradizionali africane, negli inni cristiani e nel vibrante jazz americano. Talento precoce, iniziò a suonare il pianoforte a sette anni, diventando professionista a quindici. Negli anni Cinquanta, si dedicò completamente all'arte, influenzato dal sassofonista Kippie Moeketsi. Incontrò la cantante Sathima Bea Benjamin, sua compagna di vita e collaboratrice artistica. Conosciuto inizialmente come Dollar Brand, Abdullah Ibrahim fu tra i fondatori dei Jazz Epistles, band significativa del jazz sudafricano. La repressione dell'apartheid costrinse il gruppo allo scioglimento e Ibrahim all'esilio, prima in Svizzera e poi negli Stati Uniti.

Durante un soggiorno in Europa, il suo genio fu notato dal leggendario Duke Ellington, che gli aprì le porte della scena jazzistica internazionale.

Voce di resistenza e ambasciatore culturale del Sudafrica

Nel corso della sua straordinaria carriera, Abdullah Ibrahim ha creato uno stile musicale unico, fondendo le sonorità evocative delle township sudafricane con l'improvvisazione jazz, ottenendo riconoscimento mondiale. La sua composizione più celebre, "Mannenberg", divenne un inno non ufficiale della lotta contro l'apartheid, simbolo potente di resistenza culturale. Nonostante l'esilio, Ibrahim mantenne un profondo legame con il suo Sudafrica, tornando regolarmente per esibirsi e sostenere le nuove generazioni di musicisti.

Nel 1999, fondò una scuola di musica a Città del Capo. La sua ultima apparizione pubblica, pochi mesi fa al Cape Town International Jazz Festival, ha riaffermato il suo tocco raffinato. La notizia della sua scomparsa ha generato cordoglio internazionale: il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha elogiato il suo inestimabile contributo artistico e umano. La sua compagna, Marina Umari, ha ricordato che Ibrahim ha "portato il Sudafrica nel cuore fino all'ultimo giorno della sua vita".

Abdullah Ibrahim: una vita per la musica e l'identità

Nato nel 1934 a Città del Capo, Abdullah Ibrahim ha dedicato oltre settant'anni alla musica, affermandosi come uno dei più importanti ambasciatori della cultura sudafricana nel mondo.

La sua arte gli ha valso numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui un prestigioso dottorato honoris causa e l'Order of Ikhamanga. Attraverso le sue composizioni, Ibrahim ha raccontato la storia e la ricchezza culturale del Sudafrica, lasciando un'eredità musicale e umana che continuerà a risuonare e a ispirare le future generazioni, mantenendo vivo il ricordo di un artista che ha trasformato il jazz in una potente voce di libertà.