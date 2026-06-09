A dieci anni dall'ultima rappresentazione, l'opera “Adriana Lecouvreur” di Francesco Cilea torna sul palcoscenico del Teatro di San Carlo di Napoli. Dal 14 al 20 giugno 2026, il Lirico partenopeo ospiterà una nuova produzione, firmata dal regista Davide Livermore, insignito del Prix de la Critique de l’Europe Francophone. Quattro le rappresentazioni in calendario: domenica 14 giugno alle ore 17:00, martedì 16 giugno alle ore 20:00, e giovedì 18 giugno e sabato 20 giugno, entrambe alle ore 19:00.

Un cast d'eccezione e la direzione musicale

La direzione musicale è affidata al maestro Pinchas Steinberg, alla guida dell'Orchestra e del Coro del Teatro di San Carlo, quest'ultimo preparato da Fabrizio Cassi.

Un cast di calibro internazionale darà vita ai personaggi dell'opera. Il ruolo della protagonista, Adriana Lecouvreur, sarà interpretato dal soprano polacco Aleksandra Kurzak. Al suo fianco, nel ruolo di Maurizio, il tenore statunitense Brian Jagde. La rivalità amorosa sarà interpretata dalla mezzosoprano lettone Elīna Garanča nel ruolo della Principessa di Bouillon.

Completano il cast Antonio Di Matteo (Principe di Bouillon), Pietro Spagnoli (Michonnet), Paweł Horodyski (Quinault), Matteo Macchioni (Poisson), Anna Grotto (Mad.lla Jouvenot), Monica Bacelli (Mad.lla Dangeville), Roberto Covatta (abate di Chazeuil) e Salvatore De Crescenzo (maggiordomo).

La visione registica di Davide Livermore

Questa produzione, una co-produzione con l’Opéra de Monte-Carlo, l’Opéra de Saint-Étienne e l’Opéra de Marseille, si distingue per l'originale rilettura di Davide Livermore.

Il regista trasferisce l'ambientazione dall'originaria Francia del Settecento alla Belle Époque e agli anni precedenti la Prima Guerra Mondiale. Al centro della sua visione, un ideale dialogo con Sarah Bernhardt, icona teatrale francese, che diventa riferimento per la figura di Adrienne Lecouvreur. Tale approccio offre una chiave di lettura metateatrale e moderna dell'opera, esplorando il legame tra arte e vita, palcoscenico e realtà.

Le scene, ideate da Giò Forma, sono centrali nell'allestimento. Si articolano attorno a una grande struttura rotante che accompagna i passaggi tra palcoscenico, retroscena e vita reale dei personaggi, esaltando la dimensione riflessiva dell'opera. I costumi sono stati disegnati da Gianluca Falaschi, le luci curate da Nicolas Bovey e la coreografia da Eugénie Andrin, contribuendo a creare un'atmosfera immersiva e storicamente evocativa.

Dettagli e calendario delle rappresentazioni

L'opera, in italiano con sovratitoli in italiano e inglese, ha una durata di circa tre ore, con intervallo. Le rappresentazioni si terranno al Teatro di San Carlo di Napoli. La produzione mira a offrire una lettura moderna e metateatrale del capolavoro di Cilea, sottolineando il legame tra la protagonista e il mondo teatrale della Belle Époque.