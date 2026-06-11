Un importante ciclo di affreschi, databile tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, è stato riportato alla luce nella Biblioteca di Casa Leopardi a Recanati. La scoperta, avvenuta durante interventi di consolidamento e restauro in uno degli ambienti dello storico palazzo, arricchisce significativamente il patrimonio storico e artistico della dimora leopardiana.

Grazie a una campagna di saggi preliminari, sotto diversi strati di intonaco è emersa una complessa decorazione pittorica dal carattere illusionistico. Le scene raffigurate includono episodi legati alla vita rurale, allegorie, paesaggi e un’imponente Cacciata dal Paradiso terrestre, delineando un insieme artistico di rilevante valore iconografico e documentario.

L’operazione di recupero è stata presentata da Stefano Papetti, curatore delle collezioni comunali di Ascoli Piceno, e dalla restauratrice Federica Camilletti, che ha diretto il delicato intervento conservativo. La contessa Olimpia Leopardi, discendente diretta di Giacomo, ha sottolineato come questa scoperta “arricchisca ulteriormente il patrimonio storico e artistico di Casa Leopardi e restituisca una testimonianza preziosa della storia del palazzo”. Ha aggiunto che “è emozionante pensare che anche Giacomo possa aver osservato questi dipinti prima che venissero nascosti dalle trasformazioni successive”.

Gli ambienti storici e la Biblioteca di Casa Leopardi

Situata in via Leopardi 14 a Recanati, Casa Leopardi ospita una delle biblioteche private più significative d’Italia.

Questo scrigno di cultura conserva migliaia di volumi che testimoniano la ricca vita intellettuale della famiglia. Il percorso museale offre ai visitatori l’accesso non solo alla Biblioteca, ma anche alla Sala dei Manoscritti, dove sono custoditi documenti e carte originali, allo Studio di Monaldo Leopardi – padre del poeta – e ad altri spazi domestici come l’antica cucina e le camere private. Questi ambienti, preservati e restaurati nel tempo, offrono un quadro approfondito della vita familiare e del contesto culturale in cui visse Giacomo Leopardi.

Oltre agli spazi interni, la Casa-museo include la galleria, il giardino e le camere, luoghi ricchi di rimandi letterari e storici. La visita permette di immergersi in uno scenario autentico, evidenziando la stratificazione di interventi e modifiche architettoniche avvenute nei secoli.

Con il recente ritrovamento, la Biblioteca si arricchisce ulteriormente, valorizzando non solo il patrimonio librario ma anche le testimonianze artistiche finora celate.

Il valore culturale della dimora leopardiana

La residenza, universalmente nota per aver ospitato Giacomo Leopardi, rappresenta un luogo di straordinario interesse per studiosi e visitatori. La Biblioteca, centro vitale dell’attività intellettuale della famiglia, raccoglie i volumi che influenzarono il percorso del poeta e costituisce il nucleo principale dell’offerta museale. Oltre alle collezioni librarie, la casa conserva lettere, manoscritti e oggetti personali che illustrano la quotidianità e il tessuto sociale dell’epoca.

Le recenti iniziative di valorizzazione hanno previsto aperture straordinarie e percorsi guidati per favorire la comprensione della complessità degli ambienti e delle opere conservate. Il ciclo di affreschi appena scoperto integra un racconto già ricco, aggiungendo nuove chiavi di lettura sul periodo storico e sulle circolazioni artistiche tra Cinquecento e Seicento nelle Marche. I visitatori possono approfondire l’esperienza prenotando visite guidate che consentono di esplorare anche aree normalmente riservate o consultando pubblicazioni che ripercorrono la storia, l’architettura e le collezioni della Casa.