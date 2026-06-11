Un importante ciclo di affreschi, databile tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, è stato riportato alla luce nella Biblioteca di Casa Leopardi a Recanati. La scoperta è avvenuta durante un recente intervento di consolidamento e restauro in uno degli ambienti dello storico palazzo appartenuto alla famiglia del celebre poeta Giacomo Leopardi. Il ritrovamento, emerso grazie a una campagna di saggi preliminari condotta nell’ambito dei lavori di manutenzione, ha permesso di individuare sotto diversi strati di intonaco una complessa e affascinante decorazione pittorica.

L’affresco si distingue per la sua pittura illusionistica e presenta una varietà di soggetti: scene ispirate alla vita dei campi, suggestive allegorie e dettagliati paesaggi, culminando in una significativa raffigurazione della Cacciata dal Paradiso terrestre. Questo insieme iconografico arricchisce notevolmente il patrimonio artistico della dimora dove Giacomo Leopardi visse e sviluppò la sua profonda sensibilità intellettuale. L’opera è stata rivelata nel pieno rispetto della struttura originaria della Biblioteca, offrendo nuove prospettive sulla storia e sulle decorazioni interne del palazzo, già rinomato per custodire memorie e reliquie letterarie di inestimabile valore.

Il valore storico-artistico del ritrovamento

La rilevanza di questa scoperta risiede sia nel valore artistico intrinseco della decorazione pittorica sia nell’importanza culturale di Casa Leopardi come luogo di memoria storica. L’affresco, collocabile tra gli ultimi anni del XVI e i primi del XVII secolo, evidenzia l’adozione di tecniche tipiche della pittura illusionistica del periodo e si sviluppa attraverso una narrazione visiva che intreccia temi rurali e biblici.

La scelta dei soggetti, che include allegorie e rappresentazioni della vita agreste, suggerisce un profondo legame con la cultura dell’epoca e con la funzione degli ambienti di rappresentanza della dimora. La presenza della scena della Cacciata dal Paradiso terrestre accentua la valenza simbolica dell’opera.

Secondo gli esperti, il ritrovamento merita una specifica attenzione per futuri studi sulla committenza e sulla decorazione originale degli spazi privati delle grandi famiglie marchigiane tra il Rinascimento e il Barocco.

Casa Leopardi: un patrimonio culturale in continua scoperta

Casa Leopardi rappresenta una delle testimonianze più significative della storia e della cultura di Recanati. Il palazzo, sede della storica Biblioteca municipale voluta e arricchita nel corso dei secoli dalla famiglia Leopardi, conserva oggi migliaia di volumi, preziosi manoscritti di Giacomo Leopardi e una vasta collezione di opere d’arte, oggetti e documenti legati alla vita del poeta. La Biblioteca stessa riveste un ruolo centrale non solo nella prospettiva personale di Leopardi ma anche nella storia culturale della regione Marche.

L’affresco recentemente scoperto aggiunge un tassello prezioso al patrimonio architettonico e decorativo già presente nell’edificio. Negli anni, Casa Leopardi ha promosso numerosi interventi di tutela e valorizzazione, aprendo le proprie sale al pubblico e realizzando progetti di studio e restauro su diverse scale. Questo ultimo rinvenimento sottolinea il valore della ricerca costante e della manutenzione degli ambienti storici, confermando Casa Leopardi come un crocevia di memorie letterarie e beni artistici dal forte impatto identitario sulla città di Recanati e sull’intero territorio marchigiano.