Trionfo per Aida all'Arena di Verona: l'opera simbolo del Festival lirico areniano ha registrato il sold out e dieci minuti di ovazioni. Venerdì 19 giugno, la 778ª rappresentazione del capolavoro di Giuseppe Verdi ha riaffermato il suo legame indissolubile con l'anfiteatro. Il pubblico ha tributato una standing ovation al maestro Daniel Oren, celebrando la sua direzione.

La "produzione di cristallo" di Stefano Poda

Dopo La Traviata, Aida, anima dell'Arena dal 1913, è tornata in scena. La "produzione di cristallo", firmata dal poliedrico Stefano Poda, ha stupito per il suo impatto visivo.

L'allestimento, già protagonista del 100° Festival, ha integrato giochi di luce, trasparenze, laser e materiali innovativi con l'architettura dell'anfiteatro.

Cast internazionale e grande emozione

Il maestro Daniel Oren ha guidato Orchestra e Coro, confermando oltre 550 presenze in 38 stagioni. La scena ha visto un cast internazionale: Maria José Siri (Aida), Clémentine Margaine (Amneris) e Yusif Eyvazov (Radamès). Il Ballo (coordinato da Gaetano Petrosino) e centinaia tra mimi, comparse e giovani danzatori hanno arricchito lo spettacolo. La vicenda di amore, gelosia, guerra e sacrificio ha coinvolto il pubblico, culminando in un finale carico di emozione e una lunga standing ovation.

Il ciclo di repliche e il successo di Aida

Il successo di questa prima conferma la centralità di Aida nel cartellone areniano e inaugura il ciclo delle sei rappresentazioni in programma fino al 24 luglio. Questo ritorno, accolto con entusiasmo, ha tributato all'opera e ai suoi interpreti uno dei più calorosi consensi, consolidando una tradizione di spettacolarità e introspezione nell'Arena.