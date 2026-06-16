Dall'incontro con Emmanuel Macron alle Olimpiadi di Parigi fino al rapporto con la Francia, la Russia e la politica italiana. Al Bano ripercorre all' AdnKronos alcuni momenti significativi della sua carriera e della sua vita pubblica, tra musica, diplomazia e ricordi internazionali.

L'incontro con Macron

Macron, racconta Al Bano, "l’ho incontrato per la prima volta proprio alle Olimpiadi del 2024. Quando mi ha visto ha fatto un gesto come per dire: ‘Ti conosco’. È stato bello". Accanto al presidente francese, quel giorno, sedeva anche la premier italiana Giorgia Meloni.

"Eravamo seduti vicini, per protocollo. Ed è stata una bella esperienza".

La presenza del cantante alle Olimpiadi non era casuale. Al Bano è infatti ambasciatore ufficiale della Federazione Internazionale di Judo."Mi hanno voluto come ambasciatore e ho accettato. Me lo ha chiesto il presidente della federazione, Marius Vizer", spiega l'artista, sottolineando il rapporto di amicizia che lo lega all'imprenditore rumeno ed ex judoka.

Il cantante racconta anche di aver contribuito personalmente alla colonna sonora dell'organizzazione: "Ho anche proposto di cantare la sigla dell’associazione, che era un brano giapponese. Ho chiesto di farne una versione italiana e l’ho fatta. È fantastica, ogni sera quando la suonano tutto il pubblico si alza in piedi".

Il successo in Francia e il messaggio a Meloni

Al Bano ricorda poi il forte legame con la Francia, costruito negli anni Settanta insieme a Romina Power. "Abbiamo avuto anni fortissimi in Francia. Poi è morto il mio manager francese, Claude Carrer, e il mercato si è un po’ fermato. Ma quello che abbiamo fatto lì è stato notevole". L'artista attribuisce gran parte di quel successo a un brano che segnò una svolta nella sua carriera internazionale: "Tutto è nato nel ’76, quando debuttammo con una canzone che fu un botto enorme".

Il riferimento è a We'll Live It All Again (Noi lo rivivremo di nuovo), il brano con cui Al Bano e Romina rappresentarono l'Italia all'Eurovision Song Contest del 1976. "Da lì partì tutto: era talmente conosciuta in Francia che anche quando andammo in Nuova Caledonia, in Oceania, ci rendemmo conto che eravamo famosissimi anche lì, dall’altra parte del mondo, perché era un territorio francese e alla radio sentivano la nostra canzone".Guardando all'attualità politica, il cantante rivela quale delle sue canzoni dedicherebbe alla presidente del Consiglio.

"Gli dedicherei 'Libertà', che è una canzone famosissima ed è diventata un inno in diverse parti del mondo. Mi raccontano degli amici rumeni che divenne la colonna sonora della fine del regime di Ceaușescu nel 1989".

Infine, commentando una possibile reazione del presidente russo Vladimir Putin alla scelta di Macron di accogliere Giorgia Meloni sulle note di Felicità, Al Bano risponde: "I miei rapporti con la Russia sono ottimi, sono sempre stati così. Non so quale sarà la sua reazione, ma sicuramente sarà positiva. È un ragazzo intelligente", conclude sorridendo.