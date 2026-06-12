Trecento reperti per raccontare la storia del mitico viaggio di Enea sono i protagonisti della mostra “Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico”, ospitata al Colosseo e aperta al pubblico da oggi fino al prossimo 18 ottobre.

Il progetto espositivo e la collaborazione internazionale

L’iniziativa nasce nell’ambito di un accordo bilaterale tra il ministro della Cultura italiano Alessandro Giuli e il suo omologo turco Mehmet Nuri Ersoy, ed è considerata "una delle esposizioni più importanti e grandi su Troia mai realizzate", come ha spiegato Rüstem Aslan, direttore del sito archeologico di Troia Antica.

Aslan ha aggiunto: "Realizzarne un'altra di questa portata fuori dai confini turchi sarebbe difficile", aprendo anche alla possibilità di una futura mostra dedicata a Roma a Troia, ipotesi già discussa con Alfonsina Russo, che firma la curatela dell’esposizione insieme a un team internazionale di studiosi.

La mostra riunisce reperti provenienti da alcuni dei principali musei italiani e turchi, con oltre 220 opere concesse in prestito da diciannove musei della Turchia, tra cui 50 mai esposte prima in Italia e più di venti mai uscite dai confini nazionali.

Il percorso si apre con la replica del Cavallo di Troia e accompagna il visitatore tra archeologia e mito, mettendo in relazione le testimonianze materiali con la tradizione letteraria legata alla figura di Enea e alla nascita di Roma.

"Il Parco porta agli occhi del mondo la narrazione di un mito fondativo cruciale per la storia dell’umanità", ha dichiarato Simone Quilici, direttore del Parco archeologico del Colosseo.

Il percorso della mostra tra mito e archeologia

L’esposizione è articolata in quattro sezioni principali: la ricostruzione del sito di Troia e del contesto anatolico tra III e II millennio a.C.; la narrazione della Guerra di Troia dal punto di vista troiano e l’avvio della diaspora con Enea; il viaggio dell’eroe tra tradizione letteraria e dati archeologici; e infine il mito di Romolo e la fondazione di Roma.

Un percorso che intreccia storia, leggenda e identità culturale, restituendo al pubblico una lettura ampia e stratificata delle origini del mondo classico mediterraneo.