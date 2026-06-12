Il Colosseo ospita, dal 12 giugno al 18 ottobre 2026, la mostra "Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico", acclamata come la più importante e vasta esposizione mai dedicata a Troia. L’evento presenta al pubblico trecento reperti archeologici che ripercorrono il mitico viaggio di Enea e il profondo legame tra il celebre sito anatolico e la nascita di Roma.

Questa iniziativa di grande rilievo internazionale si inserisce nell’ambito di un accordo bilaterale tra il Ministro della Cultura italiano, Alessandro Giuli, e il suo omologo turco, Mehmet Nuri Ersoy.

L’intesa, rafforzata a dicembre con la firma di un documento tecnico, mira a potenziare la cooperazione culturale tra Italia e Turchia. Rüstem Aslan, direttore del sito archeologico di Troia Antica, ha evidenziato che si tratta di «una delle esposizioni più importanti e grandi su Troia mai realizzate».

Reperti inediti e collaborazioni internazionali

La selezione dei reperti è il cuore dell'allestimento, frutto della collaborazione tra i principali musei italiani e turchi, oltre al sito di Troia. Diciannove musei turchi hanno concesso in prestito oltre 220 opere; di queste, 50 sono inedite per il pubblico italiano e più di venti non erano mai uscite dai confini nazionali turchi. Questo vasto patrimonio offre ai visitatori un viaggio attraverso millenni di storia e culture, dal III al II millennio avanti Cristo fino all’età del ferro.

Il percorso espositivo si apre con una suggestiva replica del celebre Cavallo di Troia, simbolo universale del mito e filo conduttore tra archeologia e narrazione. L’allestimento è stato curato da Alfonsina Russo, Roberta Alteri, Alessio De Cristofaro, Bülent Gönültaş, Mehtap Ateş, Deniz Doğu Yöndem e Rüstem Aslan. Le opere illustrano la ricchezza e la complessità del dialogo tra le testimonianze materiali e la tradizione letteraria sviluppatasi attorno alla vicenda troiana e alla figura di Enea.

Quattro sezioni: un viaggio tra mito e storia

La mostra si articola in quattro sezioni principali. La prima ricostruisce il sito di Troia, con una panoramica sul mondo ittita e le culture anatoliche tra il III e il II millennio a.C., evidenziando i legami storici tra Asia Minore e Mediterraneo.

La seconda sezione si concentra sulla Guerra di Troia, narrando il conflitto dal punto di vista dei Troiani e l’inizio della diaspora guidata da Enea. La terza segue il viaggio eroico di Enea, integrando fonti letterarie, come l’Eneide virgiliana, e reperti archeologici che testimoniano la ricezione del mito. Infine, la quarta sezione esplora il mito di Romolo e la fondazione di Roma, approfondendo il legame simbolico e culturale tra la città capitolina e il mondo troiano.

L'esposizione si inserisce in una lunga tradizione di iniziative volte a promuovere il dialogo interculturale tra Italia e Turchia, e conferma la centralità del Colosseo come luogo privilegiato per la narrazione del Mediterraneo antico.