Fino al 1° novembre, il Mart di Rovereto ospita The Last Supper, celebre opera di Andy Warhol del 1987. Prestata da Crédit Agricole Italia, l'opera è centrale nella mostra 'Di quadro in quadro. L'arte della citazione', curata da Daniela Ferrari. Il dipinto, un acrilico su serigrafia su tela (1x1m), ripropone in doppio registro il Cenacolo di Leonardo da Vinci, in cremisi e nero. Warhol non usò l'originale, ma una riproduzione settecentesca. Concepita prima della sua morte, l'opera esplora i confini tra unicità e serialità, sacro e profano, arte e consumo di massa.

La mostra, negli spazi del Mart, presenta oltre 150 opere di quasi 80 artisti, offrendo una panoramica sulla storia dell’arte moderna e contemporanea. Tra i nomi figurano Mirella Bentivoglio, Mariella Bettineschi, Felice Casorati, Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Filippo de Pisis, Andrea Facco, Flavio Favelli, Giosetta Fioroni, Omar Galliani, Renato Guttuso, Roy Lichtenstein, Piero Manzoni, Giorgio Morandi, Vik Muniz, Luigi Ontani, Giulio Paolini, David Reimondo, Mimmo Rotella, Salvo, Mario Schifano, Francesco Vezzoli e Ai Weiwei. Il percorso indaga la citazione, l’omaggio e la reinterpretazione di capolavori storici come elementi fondanti della riflessione artistica.

"Di quadro in quadro": la citazione come dialogo artistico

Frutto di un approfondito studio della curatrice Daniela Ferrari, 'Di quadro in quadro. L’arte della citazione' è un progetto di punta della direttrice del Mart, Micol Forti. L’esposizione si articola in otto sezioni, esplorando la ripresa di forme e temi da opere precedenti come fonte di dialogo tra generazioni. Forti sottolinea un “percorso accessibile anche a chi non ha esperienza d’arte contemporanea, senza mai perdere l’alto livello qualitativo”. La rassegna include opere dalle collezioni del Mart e prestiti significativi.

Le scelte curatoriali evidenziano i meccanismi della memoria collettiva e individuale, mostrando come la citazione abbia attraversato epoche e stili.

Dal primo Novecento, con l’omaggio di Giorgio de Chirico a Raffaello e di Virgilio Guidi a Correggio, fino ai lavori di Boccioni e Manzoni. La curatrice Ferrari afferma che “tutta la storia dell’arte è un continuo riferimento a opere preesistenti”, invitando il pubblico a rileggere con nuovi occhi la percezione visiva e la familiarità culturale, riconoscendo la 'cover' come strumento di analisi.

Il Mart di Rovereto: arte tra passato e contemporaneità

Il Mart di Rovereto si conferma tra i principali musei italiani di arte moderna e contemporanea, noto per scelte espositive innovative e il dialogo tra artisti. Il percorso di 'Di quadro in quadro' connette oltre un secolo di produzione, da Balla, Boccioni, Morandi, de Chirico fino a Ai Weiwei e Francesco Vezzoli.

Il focus sulla citazione nell'arte trova sintesi in Warhol, la cui ricerca su serialità e riproducibilità tecnica ha rinnovato il dibattito sull'unicità dell'opera nell'epoca di massa.

Attraverso un ricco apparato espositivo e la curatela, la mostra offre ai visitatori strumenti di lettura inediti, evidenziando i legami tra passato e presente, arte antica e linguaggi contemporanei. Le sale del Mart propongono un'esperienza immersiva che invita a riflettere sulla complessità della creazione artistica, le dinamiche della memoria e il ruolo della citazione come elemento fondante della ricerca visiva.