Il celebre trio comico formato da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti si appresta a tornare sul set per un nuovo progetto cinematografico. L'annuncio è stato dato da Giovanni Storti stesso durante la sua partecipazione al NaturaSì BioFestival di Termoli, dove ha rivelato che l'estate sarà interamente dedicata alle riprese della nuova pellicola. «Oggi sono qui da solo ma dentro di me ci sono anche Aldo e Giacomo, quando vado in giro mi porto anche gli altri due. Ora stiamo iniziando un nuovo film con il trio e, quindi, l’impegno di questa estate sarà quello», ha dichiarato Storti, sottolineando l'imminente impegno artistico.

Durante l'evento, l'attore ha colto l'occasione per esprimere il suo apprezzamento per il territorio molisano, visitato per la prima volta proprio in questa occasione. «Non conoscevo il Molise, è la mia prima volta qui – ha affermato – È una terra bellissima, molto sana, selvaggia con mare e campagna. Veramente una bella terra. Tornerò con molta probabilità perché ci sono altri progetti». Queste parole lasciano intravedere la possibilità di future collaborazioni o iniziative legate alla regione, sebbene al momento non siano stati forniti ulteriori dettagli ufficiali sul film o sulle specifiche location delle riprese.

Il Molise e la spinta della Film Commission

L'imminente film di Aldo, Giovanni e Giacomo si inserisce in un periodo di grande fermento cinematografico per il Molise.

La regione ha infatti recentemente istituito la Film Commission, un organismo strategico volto ad attrarre produzioni sul territorio e a valorizzarne le peculiarità paesaggistiche e culturali. Nicolangelo Licursi, presidente della UILT Molise (Unione Italiana Libero Teatro), ha evidenziato come la Film Commission stia già producendo i primi risultati concreti, citando l'avvio delle riprese di “Salute!”, il nuovo film del regista Riccardo Milani, interamente girato in Molise.

Per Licursi, la Film Commission rappresenta un «risultato straordinario» e una leva fondamentale per il rilancio culturale, oltre che per l'indotto economico e turistico che è in grado di generare. La scelta di promuovere le professionalità locali e i suggestivi paesaggi molisani attraverso il cinema è percepita come una «scossa positiva», capace di infondere nuovo orgoglio e slancio nelle comunità locali.

L'auspicio è che la presenza di produzioni di alto profilo, come quella del celebre trio comico, possa contribuire a consolidare un trend di crescente interesse verso la regione.

Il percorso artistico del trio e la valorizzazione dei territori

Aldo, Giovanni e Giacomo, attivi insieme dal 1991, vantano un lungo e proficuo sodalizio artistico, costellato da grandi successi sia in ambito teatrale che cinematografico. In oltre trent'anni di carriera, hanno saputo raccontare e reinterpretare con la loro inconfondibile ironia e umanità la società italiana, scegliendo spesso location significative per le loro narrazioni. Le riprese dei loro film hanno toccato diverse regioni del Paese, contribuendo a valorizzare luoghi e territori talvolta meno noti al grande pubblico.

L'interesse manifestato da Giovanni Storti per il Molise si allinea perfettamente con questa tradizione di attenzione verso i paesaggi e le specificità locali. La regione, che finora ha ricevuto meno attenzioni dalle grandi produzioni, punta ora a un deciso rilancio proprio grazie all'impegno di nuove istituzioni come la Film Commission e alla capacità di attrarre progetti di rilievo. In attesa di ulteriori dettagli sulla trama e le date di uscita del nuovo film del trio, si conferma la loro volontà di continuare a dialogare con il pubblico attraverso storie e ambientazioni autentiche, che esaltano la ricchezza e la varietà dei territori italiani.