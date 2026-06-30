L'Italia consolida la sua presenza ai vertici della danza europea: Alessandra Ferri, direttrice del Wiener Staatsballett, ha promosso tre ballerini italiani al ruolo di solisti della compagnia. L'annuncio è avvenuto il 29 giugno 2026, al termine del Ballet Gala alla Wiener Staatsoper. I danzatori italiani promossi sono Alessandro Cavallo, Duccio Tariello e Rinaldo Venuti, passati da demi-solisti a solisti. Anche la ballerina ucraina Natalia Butchko è stata promossa solista, mentre l'italiana Chiara Uderzo è stata nominata demi-solista. Le nomine riflettono la linea artistica di Ferri, volta a valorizzare il merito e la crescita dei giovani talenti, rafforzando la scuola italiana di danza nel panorama europeo.

Il Gala 2026: omaggio ad Ashton e dialogo coreografico

La serata, ideata e curata da Alessandra Ferri, è stata dedicata a Sir Frederick Ashton, figura cardine del balletto britannico. Il Gala ha presentato brani rappresentativi del suo repertorio come Rhapsody, Dance of the Blessed Spirits, il Pas de quatre da Il lago dei cigni e da La Fille mal gardée. In programma anche coreografie di altri maestri: Grand Pas de deux da Le Corsaire, Il cigno morente, Diamonds di George Balanchine e la prima viennese di Within the Golden Hour di Christopher Wheeldon. L'evento, parte del progetto internazionale Ashton Worldwide 2024–2028, ha creato un dialogo tra epoche e stili coreografici, evidenziando affinità e influenze tra Ashton, Wheeldon e Balanchine.

Rhapsody ha mostrato virtuosismo e musicalità, mentre Diamonds di Balanchine ha reso omaggio alla sontuosità della tradizione imperiale russa, ispiratrice del balletto neoclassico americano.

Il prestigio internazionale del Wiener Staatsballett

Il Wiener Staatsballett, fondato all'inizio del Novecento, mantiene da decenni una posizione di eccellenza nella danza internazionale. Sotto la guida di Alessandra Ferri, la compagnia ha consolidato il suo ruolo di avanguardia culturale, attirando un pubblico globale. Il Ballet Gala 2026 si conferma un appuntamento di riferimento, sottolineando la centralità di Vienna nel panorama coreutico europeo e rafforzando il legame tra la danza italiana e le istituzioni internazionali.