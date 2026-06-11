È Alessia Esposito, studentessa universitaria di Lettere di 19 anni, la nuova Miss Campi Flegrei 2026. La giovane napoletana ha conquistato l'ambita corona nella finale della tredicesima edizione del prestigioso concorso, che si è tenuta nella suggestiva cornice di Piazza Antonio De Curtis a Monterusciello, Pozzuoli. L'evento, ideato e organizzato da Alberto Spina, patron di Seratissime Eventi Agency, ha visto la partecipazione di ben 47 concorrenti, pronte a sfidarsi per il titolo.

La serata ha rappresentato un momento di grande visibilità per il territorio flegreo, con la presenza di importanti autorità locali.

Tra gli illustri ospiti, hanno presenziato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e il presidente del Consiglio Comunale, Domenico Pennaccio, a testimonianza del valore e del riconoscimento che il concorso ha assunto nel panorama regionale.

Il podio e le fasce speciali assegnate

Sul podio, accanto alla trionfatrice Alessia Esposito, si sono distinte altre due giovani promesse della bellezza flegrea. Il secondo posto è stato assegnato a Marta Di Pietro, mentre la terza posizione è stata conquistata da Sara Polise. La competizione ha premiato non solo la bellezza complessiva, ma anche qualità specifiche, attraverso l'assegnazione di tredici fasce speciali, che hanno riconosciuto diverse sfaccettature del talento e del portamento delle partecipanti.

Miss Eleganza: Anna Marcello

Miss Fashion: Maria Laura Arciprete

Miss Fotogenia: Mia Della Ragione

Miss In Gambissima: Ylenia Monetti

Miss Portamento: Maria Francesca Setola

Miss Seratissime Eventi Agency: Sara Baiano

Miss Sex Appeal: Sabrina Somma

Miss Social: Antonia Tallarino

Miss Sorriso: Alessia Mancuso

Miss Stile: Flavia Merone

Una serata di spettacolo e valorizzazione territoriale

La finale di Miss Campi Flegrei 2026 è stata un vero e proprio spettacolo, sapientemente condotto dalla presentatrice Susy Fiorillo. Ogni dettaglio è stato curato con maestria, dal look delle concorrenti, affidato all'esperienza del team di truccatori di Luigi Mammalella e all'estro dell'hair stylist Vincenzo Balestra, alle esibizioni artistiche che hanno animato la serata.

Il pubblico ha potuto apprezzare le performance della Latin Academy di Lidia Volpe, le coinvolgenti coreografie di Peppe Di Bonito del Movimento Latino, l'energia di Ciro Botta (Animo Azzurro) e il talento di Francesco Migliaccio. Questi momenti hanno contribuito a rendere l'evento non solo una passerella di bellezza, ma anche una celebrazione della cultura e dell'arte locale.

Il concorso, giunto alla sua tredicesima edizione, si conferma come un appuntamento di spicco nel calendario degli eventi del Sud Italia. Miss Campi Flegrei è ormai riconosciuto come una vetrina fondamentale per giovani talenti e un'occasione preziosa per valorizzare l'identità e la ricchezza culturale dei Campi Flegrei.

Il patron Alberto Spina ha espresso la sua profonda soddisfazione per il successo continuativo del progetto: "Portare avanti questo progetto da tredici edizioni è per me motivo di profonda soddisfazione. Il nostro obiettivo è duplice: valorizzare la bellezza e il talento delle ragazze e, allo stesso tempo, accendere i riflettori sulla straordinaria ricchezza culturale del nostro territorio". Le sue parole sottolineano la missione del concorso, che va oltre la semplice competizione estetica, promuovendo attivamente il patrimonio culturale e le nuove generazioni.