Il 6 giugno 2026, alle ore 17, la storica Sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna ospiterà il pianista Alessio Löwenthal per un raffinato excursus sul valzer. L'artista proporrà un viaggio musicale tra nostalgia, ironia e virtuosismo, trasformando la danza in pura suggestione: “non si balla più, si ascolta. Non si gira, si sogna”.

Il percorso di Alessio Löwenthal si aprirà con gli otto “Valses Poéticos” di Enrique Granados, evocando memoria e nostalgia. Seguiranno celebri valzer di Chopin, dal “Grande Valse brillante” all'intimità poetica del valzer in la minore, fino a brani di virtuosismo.

La sequenza proseguirà con i “Valses nobles et sentimentales” di Ravel, omaggio a Schubert. Il concerto si concluderà con due capolavori di Liszt, tra cui il brillante “Valse Impromptu” e una spettacolare parafrasi.

La storica Accademia Filarmonica e la Sala Mozart

Il recital si terrà nell'Accademia Filarmonica di Bologna, fondata nel 1666. Divenuta faro culturale nel Settecento grazie a Padre Giovanni Battista Martini, l'istituzione conserva un ricchissimo archivio e biblioteca con strumenti storici. La Sala Mozart, intitolata a Wolfgang Amadeus Mozart ammesso nel 1770, è oggi uno spazio attivo per concerti e audizioni, unendo storia e musica. Patrimonio visitabile su prenotazione.

"I Sabati all’Accademia": un viaggio tra storia e musica

Questo recital si inserisce nel calendario de “I Sabati all’Accademia” – Concerti di primavera. L'evento prosegue una lunga tradizione di appuntamenti nella Sala Mozart, mantenendo viva la sinergia tra memoria storica e interpretazione moderna. Alessio Löwenthal offre un viaggio emotivo e interpretativo unendo Granados, Chopin, Ravel e Liszt in un continuum musicale dalla nostalgia alla spettacolarità, confermando la vitalità culturale dell’Accademia Filarmonica.