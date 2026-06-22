“…e dì a papà di non stare in pensiero né di rammaricarsi sempre per le solite cose che io sto bene e faccio la vita che mi piace senza più né complessi di inferiorità o di pancia o di altro. Ciao, Lucio”.

È l’ottobre del 1963 quando un giovanissimo Lucio Battisti, appena ventenne, scrive alla madre Dea Battisti. Ha da poco iniziato a suonare con il gruppo I Mattatori, prima del passaggio ai Campioni, e racconta nei dettagli la sua nuova vita da musicista: gli alloggi, le spese quotidiane, i viaggi, le difficoltà e i primi piccoli successi.

Quelle lettere, insieme a documenti, contratti e testi inediti, saranno offerte in asta venerdì 26 giugno da Finarte a Roma, come spiega l'AdnKronos.

Una corrispondenza che racconta gli inizi

Il carteggio copre gli anni 1963-1965 e restituisce il percorso umano e artistico che porterà Battisti da Poggio Bustone a diventare una delle figure più influenti della musica italiana.

In una lettera del 15 ottobre 1963 il giovane musicista alterna entusiasmo e incertezza: “per quanto riguarda la mia permanenza a Verona puoi stare tranquilla: mangio tre volte al giorno e dormo con sufficienza…”.

Tra tournée in Italia e all’estero — da Verona a Milano, fino all’Aia per le prime esperienze internazionali — emergono anche le difficoltà economiche e la determinazione a “sfondare con tutte le carte in regola”.

Il ruolo decisivo della famiglia e l’incontro con Mogol

Fondamentale nel percorso artistico è la madre, Dea Battisti, che nelle lettere incoraggia il figlio e ne intuisce il talento: “La cosa più importante adesso è quella delle tue canzoni, che speriamo che trovi la strada giusta e puoi realizzare il tuo sogno”.

Nel carteggio emergono anche passaggi cruciali della carriera, come la firma del contratto con la Ricordi e le prime collaborazioni con Mogol, destinate a diventare decisive nella storia della musica leggera italiana.

Brani, inediti e la nascita di un repertorio

Tra i documenti figura anche la menzione del brano “Il Giorno che”, mai pubblicato, originariamente pensato per il gruppo I Balordi e in parte rielaborato anni dopo fino a confluire nel celebre “Mi ritorni in mente” del 1969.

Le lettere sono affiancate da contratti discografici, testi su fogli volanti e materiali che testimoniano la fase embrionale della sua produzione artistica.

Oggetti personali e tracce visive

La sezione Battisti del catalogo comprende anche due chitarre: la prima ricevuta in regalo dal padre e uno dei primi strumenti utilizzati nei concerti.

Accanto ai documenti compaiono inoltre alcuni dipinti realizzati dal giovane Battisti, ulteriore testimonianza di una creatività già in formazione, ben prima del successo discografico che lo avrebbe reso un’icona della musica italiana.