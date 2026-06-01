Una selezione esclusiva di oggetti personali appartenenti a Diane Keaton, celebre attrice e figura iconica del cinema internazionale, sarà messa all’asta a partire dal 1° giugno 2026. L’evento, intitolato “Architettura di un’icona”, promette di offrire un viaggio inedito nella vita creativa di Keaton, che, oltre al suo Oscar per il film “Io e Annie” (1977), è ampiamente riconosciuta per la sua profonda passione per l’architettura e il design.

L’asta include una vasta gamma di articoli, tra cui lettere, fotografie, costumi di scena e componenti d’arredo, tutti gelosamente custoditi dall’attrice nel corso della sua lunga carriera.

Questi preziosi materiali non solo documentano la sua illustre attività nel mondo dello spettacolo, ma rivelano anche il suo dichiarato amore per l’architettura. Diane Keaton è infatti celebre per aver gestito e restaurato numerose case storiche a Los Angeles e per aver scritto diversi libri sull’architettura residenziale californiana. L’iniziativa si propone non come una semplice vendita di memorabilia, ma come un’opportunità unica di esplorare il metodo creativo di una delle personalità più originali del cinema americano. Collezionisti e appassionati di architettura avranno così la possibilità di scoprire i momenti privati e le scelte estetiche che hanno plasmato la carriera e la vita dell’attrice.

Dai set di Hollywood al design

Nel corso della sua straordinaria carriera, Diane Keaton ha saputo creare un ponte significativo tra il suo acclamato lavoro di attrice e la sua profonda visione personale dell’ambiente domestico. La selezione degli oggetti all’asta, che spazia da sceneggiature annotate a fotografie autografate e a pezzi d’arredo scelti personalmente, riflette una chiara volontà di offrire uno sguardo sulla sua identità creativa. Le case restaurate in California e gli interni progettati direttamente da Keaton sono diventati spesso parte integrante della narrazione visiva della sua vita, oltre a essere stati protagonisti di importanti pubblicazioni.

Questa asta rappresenta un’occasione unica per ripercorrere l’evoluzione di un’artista che ha saputo integrare magistralmente architettura, moda e cinema, trasformando ogni scelta in un tassello fondamentale della sua biografia pubblica e personale.

I beni in vendita non solo testimoniano il suo significativo contributo al mondo cinematografico – dagli incontri con registi come Woody Allen al successo planetario de “Il Padrino” – ma evidenziano anche l’ampia influenza culturale che Diane Keaton ha esercitato negli ultimi cinquant’anni.

Diane Keaton: cinema e architettura come vocazione

Oltre ai prestigiosi riconoscimenti ottenuti alla Mostra del Cinema di Venezia e ai numerosi premi ricevuti, Diane Keaton si è distinta per un interesse concreto e profondo per l’architettura. Questa sua attività è ampiamente documentata in collaborazioni e progetti editoriali di rilievo, come il volume “The House That Pinterest Built”. Il legame indissolubile tra le sue due grandi passioni si riflette chiaramente nella selezione dei lotti dell’asta, che comprendono sia memorabilia cinematografica sia elementi distintivi legati al design e agli interni.

L’archivio personale offerto costituisce, in questo senso, una sintesi eloquente delle due principali vocazioni dell’artista, permettendo un’immersione diretta nella sua creatività e nel suo percorso personale.

L’evento si inserisce nel più ampio contesto delle aste di memorabilia hollywoodiana, ma si distingue nettamente per la notevole varietà dei materiali proposti e per la chiara centralità del tema architettonico. Questa vendita non è solo una testimonianza della vibrante vitalità culturale di Hollywood, ma si configura anche come un meritato omaggio a una delle figure più poliedriche e influenti del cinema statunitense, Diane Keaton.