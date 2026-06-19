Amazon MGM Studios ha interrotto il suo coinvolgimento nel nuovo progetto cinematografico di Luca Guadagnino. Il film, provvisoriamente intitolato “Altman”, era incentrato sulla figura di Sam Altman, fondatore e CEO di OpenAI. La produzione è stata ufficialmente abbandonata dalla major dopo settimane di incertezza.

Guadagnino aveva mostrato interesse a raccontare la storia di Altman, figura chiave nel dibattito sull’intelligenza artificiale. È stato confermato che “Amazon MGM Studios non è più coinvolta”. Non sono state fornite motivazioni specifiche, né è stato comunicato se il regista intenda proseguire con altri studi o quali siano le alternative produttive.

Guadagnino e i temi contemporanei

La scelta di Guadagnino di sviluppare un film su Sam Altman conferma il suo interesse per argomenti di stringente attualità. Altman è tra gli imprenditori più influenti nel campo dell’intelligenza artificiale, avendo fondato OpenAI, l’azienda di ChatGPT. Guadagnino mirava a esplorare il ruolo e l’impatto di Altman. Il progetto evidenzia il crescente interesse cinematografico per biografie legate alla rivoluzione tecnologica. Permangono incertezze sui futuri sviluppi, senza dettagli su trattative con altre realtà.

OpenAI e il dibattito globale

Luca Guadagnino è tra i registi italiani di spicco internazionale. L’idea di portare sul grande schermo Sam Altman si allinea al trend del cinema che racconta imprenditori tecnologici.

OpenAI, fondata nel 2015 da Altman e altri, si è rapidamente imposta come una delle realtà più influenti nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. L’azienda ha promosso strumenti digitali di impatto, e il suo ruolo è al centro di vivaci dibattiti. Resta da vedere come evolverà il progetto di Guadagnino, in un contesto cinematografico attento a innovazione e mutamenti sociali.