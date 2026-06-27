Niccolò Ammaniti ha ricevuto il prestigioso Premio Hemingway 2026 per la narrativa, un riconoscimento assegnatogli nell'ambito degli incontri letterari di Lignano Sabbiadoro. Lo scrittore è stato protagonista di una conversazione pubblica presso la Terrazza a Mare, dove ha messo in evidenza il suo profondo interesse per il periodo dell'adolescenza. «Amo gli adolescenti, perché sanno cambiare una storia e trasformarla», ha dichiarato Ammaniti, sottolineando la loro intrinseca capacità di essere veri motori di cambiamento.

Nato a Roma nel 1966, Ammaniti è autore di romanzi di grande successo come «Io non ho paura», «Come Dio comanda» e «Anna».

Nel corso della sua carriera, ha frequentemente esplorato il tema della crescita e della trasformazione personale, rendendo gli adolescenti figure centrali e dinamiche nelle sue narrazioni.

Il Premio Hemingway, giunto alla sua quarantesima edizione, è un evento culturale di rilievo organizzato dal Comune di Lignano Sabbiadoro e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Il premio è dedicato a scrittori, sceneggiatori, fotografi e personalità della cultura che si distinguono per l'eccellenza e la qualità del loro lavoro. L'edizione 2026 ha visto la cerimonia di premiazione tenersi al Cinema Cinecity di Lignano, preceduta da un ricco programma di cinque incontri con i premiati e altri protagonisti dell'evento.

L'adolescenza come motore narrativo per Ammaniti

Durante il dialogo pubblico, Ammaniti ha approfondito le ragioni che lo spingono a scegliere l'adolescenza come fulcro narrativo dei suoi romanzi. Ha spiegato che gli adolescenti possiedono una straordinaria capacità di modificare il corso delle vicende in cui sono coinvolti, contribuendo a ridefinire non solo il proprio destino, ma anche quello degli adulti che li circondano. «Gli adolescenti sono motore di trasformazione e verità», ha ribadito lo scrittore, evidenziando il loro ruolo dinamico e rivelatore all'interno delle sue opere.

Il pubblico presente sul lungomare di Lignano ha accolto con grande interesse il suo intervento, confermando la popolarità di Ammaniti e l'attualità dei temi esplorati nelle sue opere più celebri.

La sua visione offre una prospettiva unica sulla complessità e la vitalità di questa fase cruciale della vita.

Il Premio Hemingway: un appuntamento culturale consolidato

Fondato a Lignano nel 1984, il Premio Hemingway si è rapidamente affermato come uno dei principali riconoscimenti letterari italiani. Fin dalle prime edizioni, la manifestazione si è distinta per la scelta di autori di respiro internazionale e per la capacità di attrarre grandi personalità del mondo della cultura. Tra i vincitori delle passate edizioni figurano intellettuali, scrittori e artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della letteratura contemporanea.

L'evento si articola ogni anno attraverso cinque incontri pubblici che vedono protagonisti i premiati, affiancati da numerosi appuntamenti aperti al pubblico.

Questa formula favorisce un proficuo confronto tra scrittori, lettori e critici, arricchendo il panorama culturale. Oltre ad Ammaniti, nel corso della manifestazione sono stati premiati anche altri esponenti del mondo culturale, con riconoscimenti in ambiti quali la fotografia, il reportage e la sceneggiatura, a testimonianza della sua ampia portata e del suo carattere multidisciplinare.

Il Comune di Lignano Sabbiadoro e la Regione Friuli Venezia Giulia sostengono attivamente l'iniziativa, che si tiene tradizionalmente tra la Terrazza a Mare e il Cinema Cinecity, due luoghi simbolo della città. Lignano conferma così la propria vocazione come realtà culturale di rilievo nel panorama italiano, attraverso un evento che unisce in modo sinergico letteratura, promozione territoriale e dialogo interculturale, consolidando la sua posizione come polo d'attrazione per gli amanti della cultura e del dibattito intellettuale.