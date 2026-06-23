In occasione del suo venticinquesimo anniversario, Amores Perros, l'opera prima di Alejandro G. Iñárritu, sarà disponibile in streaming esclusivo su Mubi dal 10 luglio. Il film, presentato in un inedito restauro in 4K, è stato riproposto nei cinema del Nord America dal 12 al 19 giugno. Il restauro ha debuttato nella selezione Cannes Classics al Festival di Cannes 2025, alla presenza di Iñárritu e dell’attore Gael García Bernal. La supervisione del colore è stata affidata a Iñárritu e al direttore della fotografia Rodrigo Prieto, con la nuova versione audio 5.1 surround realizzata da Jon Taylor.

Il ritorno di un'opera cardine

Uscito nel 2000, Amores Perros ha conquistato il Grand Prize della Settimana della Critica a Cannes, lanciando la carriera internazionale di Iñárritu, di Gael García Bernal e di Rodrigo Prieto. Candidato all’Oscar come Miglior Film Straniero, l'opera intreccia tre storie a Città del Messico, unite da un devastante incidente d’auto: due fratelli, una modella e un ex guerrigliero. Un racconto viscerale che esplora amore, perdita e sopravvivenza.

Iñárritu ha sottolineato come il film, a venticinque anni dalla sua realizzazione, continui a risuonare, esprimendo grande soddisfazione per il suo ritorno sul grande schermo e in streaming, specialmente per le nuove generazioni.

Ha evidenziato come l'opera abbia profondamente cambiato la vita di tutti coloro che vi hanno partecipato. La pellicola è riconosciuta come un lavoro audace, formalmente rivoluzionario e di grande impatto.

Celebrazioni e approfondimenti

L'anniversario è arricchito da iniziative collaterali. Lo scorso autunno, la casa editrice Mack ha pubblicato un volume dedicato al film, con un nuovo testo di Iñárritu e contributi di cineasti di spicco. Inoltre, figura Sueño Perro, un'installazione multisensoriale al Los Angeles County Museum of Art (LACMA) fino al 26 luglio 2026. A venticinque anni dalla sua uscita, Amores Perros si conferma uno snodo fondamentale del cinema internazionale, un punto di riferimento per narrazioni urbane, viscerali e coraggiose.