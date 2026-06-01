Le Grotte di Pertosa-Auletta, situate in provincia di Salerno, hanno annunciato la riapertura al pubblico della Sala del Paradiso e della Sala delle Spugne. Questi due ambienti, tra i più suggestivi del complesso speleologico, tornano accessibili il primo giugno 2026, dopo un periodo di chiusura per lavori di manutenzione e messa in sicurezza. L'evento segna un momento importante per il sito turistico e scientifico.

La Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne sono rinomate per le loro uniche caratteristiche geologiche e per l'abbondanza di concrezioni calcaree.

Queste due sale costituiscono un'attrazione di punta delle Grotte di Pertosa-Auletta, un complesso che si estende per oltre tremila metri nel sottosuolo del massiccio dei Monti Alburni. Gestito dalla Fondazione Mida, il sito offre anche l'esclusiva possibilità di un tratto di visita in barca su un fiume sotterraneo, rendendolo uno dei pochi in Italia con questa peculiarità.

Le peculiarità della Sala del Paradiso e della Sala delle Spugne

La Sala del Paradiso si distingue per le sue imponenti stalattiti e stalagmiti, che creano un ambiente di suggestivo fascino. La Sala delle Spugne, invece, prende il nome dalle sue formazioni calcaree che ricordano le spugne marine, offrendo uno spettacolo visivo singolare.

La riapertura di questi ambienti amplia significativamente il percorso visitabile, offrendo nuove e preziose opportunità di esplorazione sia per i turisti che per gli studiosi del settore.

La Fondazione Mida e il patrimonio delle Grotte

La gestione delle Grotte di Pertosa-Auletta è affidata alla Fondazione Mida, un ente che si impegna nella valorizzazione e nella tutela del ricco patrimonio speleologico e ambientale locale. Il complesso si conferma come una delle principali attrazioni turistiche della Campania, accogliendo annualmente migliaia di visitatori. Le grotte sono altresì importanti per la presenza di un sito archeologico, che documenta insediamenti umani risalenti all'età del Bronzo, aggiungendo un notevole valore storico e culturale.

Questa riapertura della Sala del Paradiso e della Sala delle Spugne si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione e promozione del sito. L'obiettivo è incrementare l'offerta culturale e turistica del territorio, garantendo che gli ambienti siano nuovamente accessibili nel pieno rispetto delle rigorose norme di sicurezza e di tutela dell'ambiente ipogeo, preservandone la bellezza per il futuro.